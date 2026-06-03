دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا چهارشنبه ۱۳ خرداد در کاخ سفید درباره حمله جمهوری اسلامی به کویت و شکستن آتش‌بس گفت: «ما سه‌شنبه شب حسابی به آن‌ها (جمهوری اسلامی) ضربه زدیم، و در واقع دیشب هم همین‌طور. و وقتی موضوع را برای من توضیح دادند، گفتم بسیار خب، پس همین کار را می‌کنیم، اما ما هم کمی داشتیم شدید به آن‌ها ضربه می‌زدیم.»

ترامپ گفت: «بنابراین برای بعضی چیزها دلیلی وجود دارد، و معمولا دلیلی هست که گاهی منطقی به نظر می‌رسد. و خب، آن‌ها کاری انجام دادند که خیلی… مسئلهٔ بزرگی نبود. ما خیلی سریع جلویش را گرفتیم، همان‌طور که با بزرگ‌ترین ارتش جهان این کار را می‌کنیم. اما بعضی‌ها ممکن است بگویند که آن‌ها تا حدی تحریک شده بودند، چون ما به دلیلی دیگر اقدام قاطعی انجام داده بودیم. بنابراین آن‌ها در حال تلافی بودند.»

او در ادامه گفت: «خود مذاکرات بسیار خوب پیش می‌رود. بسیار خوب. اگر اتفاق بیفتد؛ ممکن است اتفاق بیفتد، ممکن هم هست نیفتد، چه کسی می‌داند. اما اگر اتفاق بیفتد، ممکن است همین آخر هفته رخ دهد. تقریبا اوضاع به همین شکل است. آنجا بخش متفاوتی از جهان است، می‌دانید. من می‌گویم در آن بخش از جهان، آتش‌بس یعنی این‌که به شکلی ملایم‌تر به تیراندازی ادامه بدهید.»

ترامپ افزود: «تحت هیچ‌ شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، هر اتفاقی ممکن است بیفتد وقتی با ایران طرف هستید، اما وقتی با کشورهای دیگر هم طرف هستید، این یک بخش بسیار بی‌ثبات از جهان است، احتمالا بی‌ثبات‌ترین بخش جهان.»

رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد: «ما از سه تیم رهبری عبور کرده‌ایم. این یک وضعیت نظامی است، و واقعا هیچ ارتشی مثل ارتش ما وجود ندارد. ما می‌توانیم دو، سه هفته دیگر ادامه بدهیم و همه را کاملا نابود کنیم. ترجیح می‌دهم این کار را نکنم. انجامش خیلی آسان است. آن‌ها آماده‌اند که این کار را انجام دهند. می‌خواهند انجام دهند.»

ترامپ گفت: «اما اگر بتوانیم چیزی را مکتوب به دست بیاوریم که همان نتیجه را بدون کشتن همه به‌دست بدهد، من آن را ترجیح می‌دهم. فکر می‌کنم بیشتر افراد من هم همین را می‌خواهند. بعضی‌ها نه، اما بیشترشان بله. یعنی ما بالاترین بازار سهام تاریخ را داریم، با وجود یک درگیری نظامی یا جنگ. بعضی‌ها اسمش را جنگ می‌گذارند، بعضی‌ها درگیری نظامی. برای ما چیز بزرگی نیست.»