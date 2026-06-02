خبرگزاری رویترز در مورد «آتش‌بس نسبی بین حزب‌الله و اسرائیل» که از سوی دولت لبنان اعلام شد، نوشت این اقدام می‌تواند «به‌معنای کاهش محدود تنش در درگیری‌ای باشد که هزاران نفر را کشته و جنگ گسترده‌تر ایالات متحده و اسرائیل با ایران را شعله‌ورتر کرده است.»

این گزارش به‌نقل از بیانیه سفارت لبنان در واشینگتن حاکی است که این آتش‌بس به درگیری در آن کشور پایان نخواهد داد. اما از اسرائیل می‌خواهد که از حمله به بیروت و حومه آن که تحت کنترل حزب‌الله است خودداری کند، در حالی که این گروه نیابتی حکومت ایران حملات خود را به اسرائیل متوقف خواهد کرد.

در این ارتباط، دولت لبنان اعلام کرده است که در مذاکرات چهارشنبه خود با اسرائیل در واشینگتن، به دنبال تمدید آتش‌بس خواهد بود.

به نوشته رویترز، این موضوع می‌تواند راه را برای تلاش‌های مجدد برای پایان دادن به جنگ سه ماهه که با حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد، هموار کند.

تهران بر توقف حملات اسرائیل در لبنان به عنوان شرط هرگونه توافق برای پایان دادن به جنگ تأکید کرده است. در مقابل، ایالات متحده گفته است که این دو درگیری از هم جدا هستند.