آزمون از سال‌ها پیش با شماره ۲۰ در تیم ملی شناخته می‌شد و در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز همین شماره را بر تن داشت.

در اسفندماه گذشته، در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و همزمان با حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی، سردار با انتشار عکسی از دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، باعث نارضایتی مقامات جمهوری اسلامی شد.

در میان سایر شماره‌های مهم، مهدی طارمی همچنان شماره ۹ را حفظ کرده و مانند سال‌های گذشته با همین شماره به میدان خواهد رفت. مهدی قایدی نیز پیراهن شماره ۱۰ را بر تن می‌کند و همچنین شماره ۱۱ به علی علیپور رسیده است.

درون دروازه نیز تغییری ایجاد نشده و علیرضا بیرانوند مانند سال‌های اخیر با پیراهن شماره یک از دروازه ایران محافظت خواهد کرد.

فهرست کامل شماره‌های تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

۱- علیرضا بیرانوند، ۲- صالح حردانی، ۳- احسان حاج‌صفی، ۴- شجاع خلیل‌زاده، ۵- میلاد محمدی، ۶- سعید عزت‌اللهی، ۷- علیرضا جهانبخش، ۸- محمد محبی، ۹- مهدی طارمی، ۱۰- مهدی قایدی، ۱۱- علی علیپور، ۱۲- پیام نیازمند، ۱۳- حسین کنعانی‌زادگان، ۱۴- سامان قدوس، ۱۵- روزبه چشمی، ۱۶- مهدی ترابی، ۱۷- آریا یوسفی، ۱۸- امیرحسین حسین‌زاده، ۱۹- علی نعمتی، ۲۰- شهریار مغانلو، ۲۱- محمد قربانی، ۲۲- سیدحسین حسینی، ۲۳- رامین رضاییان، ۲۴- دنیس درگاهی، ۲۵- دانیال ایری و ۲۶- امیرمحمد رزاقی‌نیا.