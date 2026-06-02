پس از پرداخت نشدن مطالبات؛ یاسر آسانی استقلال را به فسخ یکطرفه قرارداد تهدید کرد
رسانههای ایران گزارش دادند یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش به این باشگاه اخطار رسمی داده است.
بر اساس این گزارشها، آسانی که برای فصل آینده نیز با استقلال قرارداد دارد و تمایل خود را برای ادامه حضور در این تیم اعلام کرده، حدود سه ماه است که هیچ دریافتی از باشگاه نداشته است.
رسانههای ایران نوشتند این بازیکن پس از پیگیریهای متعدد درباره معوقات مالی خود، با ارسال اخطار رسمی به مدیران استقلال هشدار داده است که در صورت پرداخت نشدن مطالباتش طی ۲۱ روز آینده، میتواند قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ کند.
با اعلام فهرست نهایی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، بررسی آمارها نشان میدهد تیم ملی ایران با میانگین سنی ۲۹.۸ سال، پیرترین تیم تاریخ خود در ادوار جام جهانی را راهی این مسابقات خواهد کرد. تیم ملی ایران پس از پاناما و کلمبیا پیرترین تیم حاضر در بین ۴۸ تیم جام جهانی ۲۰۲۶ است.
بر اساس گزارش سایت ترانسفرمارکت، پاناما با میانگین سنی ۳۰.۴ سال پیرترین تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است و پس از آن کلمبیا با ۳۰.۱ سال قرار دارد. کیپورد، برزیل و اسکاتلند نیز دیگر تیمهای مسن این دوره از رقابتها هستند.
ایران نیز با میانگین سنی ۲۹.۸ سال در جمع مسنترین تیمهای جام قرار میگیرد؛ آماری که حتی از تیم ملی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز بالاتر است. تیم ملی در جام جهانی قطر با میانگین سنی ۲۸.۹ سال پیرترین تیم تاریخ ایران در این رقابتها محسوب میشد، که حالا شاگردان امیر قلعهنویی این رکورد را شکستهاند.
نکته قابل توجه این است که در فهرست ۲۶ نفره ایران تنها سه بازیکن زیر ۲۵ سال حضور دارند و در مقابل، ۱۵ بازیکن ۳۰ ساله یا مسنتر هستند. همچنین دو بازیکن از نسل جام جهانی ۲۰۱۴ همچنان در ترکیب تیم ملی حضور دارند؛ موضوعی که نشان میدهد هسته اصلی تیم ملی همچنان بر پایه بازیکنان باتجربه شکل گرفته است.
میانگین سنی بالای فهرست تیم ملی ممکن است به ثبت رکوردی جدید نیز منجر شود. با توجه به اینکه انتظار میرود بخش عمده ترکیب اصلی ایران را بازیکنان بالای ۳۰ سال تشکیل دهند، احتمال دارد پیرترین ترکیب تاریخ تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان برود.
در سوی مقابل، اکوادور با میانگین سنی ۲۵.۷ سال جوانترین تیم جام جهانی ۲۰۲۶ است و ساحل عاج، مراکش، تونس و اسپانیا در ردههای بعدی قرار دارند. همچنین فرانسه با ارزش تقریبی ۱.۲۸ میلیارد پوندی گرانترین تیم این دوره از مسابقات است.
مجسمه عظیم ۲۱ متری لیونل مسی در شهر کلکته هند پس از آنکه مشخص شد از استحکام کافی برخوردار نیست و در برابر وزش باد تکان میخورد، جمعآوری شد.
این مجسمه که از فایبرگلاس و آهن ساخته شده بود، در دسامبر سال گذشته و همزمان با تور «GOAT» مسی در هند رونمایی شد. واژه GOAT در ورزش به معنای «بزرگترین ورزشکار تمام دوران» است.
رسانههای محلی گزارش دادند که پس از شکایت ساکنان منطقه، مهندسان اداره راه و ساختمان ایالت بنگال غربی در ۲۵ مه از این سازه بازدید کردند. بررسیها نشان داد استحکام سازه به شدت آسیب دیده و ادامه حضور آن در محل میتواند خطرآفرین باشد.
شارادوات موکرجی، نماینده مجلس ایالتی بنگال غربی، در این باره گفت: «مجسمه اسطوره فوتبال آرژانتین ناایمن تشخیص داده شد. متوجه شدیم که این سازه در برابر وزش باد دچار نوسان میشود.»
او افزود قرار گرفتن مجسمه در نزدیکی یک جاده پرتردد و همچنین ورودی مترو، عملیات جمعآوری آن را دشوار کرده بود، اما مسئولان تصمیم گرفتند در نخستین فرصت ممکن آن را از محل خارج کنند.
هفته گذشته برای جلوگیری از هرگونه حادثه، مجسمه با طنابهای ضخیم مهار و اطراف آن با موانع ایمنی مسدود شده بود. با این حال، سرانجام روز دوشنبه عملیات برچیدن آن انجام شد.
خبرگزاری پرس تراست هند گزارش داد که این مجسمه فعلا در اختیار اداره راه و ساختمان قرار خواهد گرفت و هنوز تصمیمی درباره محل جدید نصب آن اعلام نشده است.
به گزارش فاکسنیوز، مقامات مکزیک یک تونل زیرزمینی پیشرفته و مجهز را کشف کردند. این تونل مخفی کارتلهای مواد مخدر که دارای سیستم تهویه، روشنایی و ریل الکترونیکی است، به احتمال زیاد محله «نوئوا تیخوانا» را به سندیگوی آمریکا متصل میکند.
مقامات امنیتی معتقدند از این تونل احتمالا به عنوان مرکز پشتیبانی و انبار اسلحه، مواد منفجره و مواد مخدر استفاده میشده است.
این رویداد امنیتی در حالی رخ میدهد که شهر تیخوانا به عنوان محل برپایی کمپ تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است و تیم ملی قرار است تا چند روز دیگر عازم این شهر شود.
مقامات جمهوری اسلامی، از جمله ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، گفتند ناامنی تیخوانا ساختگی است و این شهر را مشابه اصفهان و مشهد توصیف کردند.
با این حال، بهنظر میرسد مسئولان جمهوری اسلامی برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف در آریزونای آمریکا، با انتقال کمپ تیم ملی به تیخوانا موافقت کردند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در گفتگویی تلویزیونی گفت که برای بازی تدارکاتی تیم ملی با مالی، چندین صد هزار دلار پرداخت شده است: «ما ۱۰۰ هزار دلار به مالی دادیم که بیاید، پول هواپیمایشان را دادیم، پول هتلشان را هم دادیم. در این شرایط بازی هماهنگ کردن خیلی سخت است.»
تیم ملی فوتبال در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی، بازی تدارکاتی مناسبی نداشته است؛ پس قرعهکشی فدراسیون فوتبال مدعی شد با اسپانیا و پرتغال دیدار دوستانه خواهد داشت، اما در پی جنگ ایران، این مسابقات از سوی این دو کشور لغو شد، پس از این گفته شد مقدونیه و آنگولا حریفان تدارکاتی تیم ملی هستند که آنها هم این بازی را لغو کردند.
در پی این اتفاقات، تیم ملی ۴ بار با خودش بازی کرد و در نهایت در اردوی آنتالیا، با گامبیا، تیم ۱۱۶ دنیا بازی کرد.
تیم ملی تاکنون نتوانسته با هیچ کدام از تیمهای راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ بازی کند.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده بازی با مالی، پنجشنبه ۱۴ خرداد در آنتالیا برگزار خواهد شد.
به گفته مهدی تاج، تیم ملی روز ۱۶ خرداد به مکزیک سفر میکند، اما «در مسیر خود توقف کوتاهی در اسپانیا خواهد داشت و پس از انجام هماهنگیهای لازم و سوختگیری هواپیما، راهی مکزیک و تیخوانا میشود.»
بیبیسی اسپرت در گزارشی درباره تیم ملی، با اشاره به غیبت نام سردار آزمون در لیست نهایی امیر قلعهنویی برای جام جهانی ۲۰۲۶، نوشت: «سردار آزمون از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد؛ این مهاجم که برای شباب الاهلی امارات بازی میکند، خشم حاکمیت را برانگیخته است.»
به نوشته این رسانه، تصمیم به حذف سردار آزمون در پی گزارشهایی درباره «اقدامی تعبیرشده به بیوفایی» نسبت به جمهوری اسلامی مطرح شده است.
در گزارش دیگری، سایت اتلتیک نیز با اشاره به حذف سردار آزمون از تیم ملی نوشته است: «آزمون که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده، پیشتر نیز در فهرست اولیه قرار نگرفته بود و قلعهنویی، سرمربی تیم ملی با وجود درخواست عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور، برای بازگشت این مهاجم ۳۱ ساله، تصمیم خود را تغییر نداد.»
در اسفند ماه گذشته، در میانه جنگ ایران و همزمان با حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی که در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، سردار با انتشار عکسی از دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، باعث نارضایتی مقامات جمهوری اسلامی شد.
سایت ایاسپیان نیز که با تیتر «ستاره ایران، سردار آزمون، در فهرست نهایی جام جهانی جایی ندارد» لیست سرمربی تیم ملی برای جام جهانی را بررسی کرده است، به خشم جمهوری اسلامی از سردار به دلیل انتشار این عکس در فضای مجازی اشاره میکند.
این رسانه نوشت: «آزمون در ماه مارس (اسفند و فروردین گذشته) از سوی امیر قلعهنویی کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که گفته میشود بهدلیل انتشار پستی در شبکههای اجتماعی و ایجاد نارضایتی در میان مقامهای ایرانی در بحبوحه جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده است. با این حال، سعید عزتاللهی، همتیمی آزمون در شباب الاهلی دبی، به تیم ملی دعوت شده است.»
ایاسپیان یادآوری میکند که در ترکیب تیم ملی پنج بازیکن شاغل در باشگاههای امارات متحده عربی حضور دارند.
جمهوری اسلامی بیش از اسرائیل و هر کشور دیگری در جریان جنگ ۴۰ روزه، امارات را هدف موشکها و پهپادهای خود قرار داد.
رویترز نیز با اشاره به بازی کردن سردار آزمون در فوتبال امارات مینویسد: «رسانههای داخلی گزارش دادند که دلیل حذف سردار توسط امیر قلعهنویی، اقدامی تعبیرشده به بیوفایی نسبت به حکومت بوده است.»
این خبرگزاری همچنین نوشته است: «در فهرست تیم ملی، که در آن به بازیکنان باتجربهای چون مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش اعتماد شده، نام سردار آزمون دیده نمیشود.»
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک از ۱۰ روز دیگر آغاز میشود.
بیبیسی اشاره میکند که فدراسیون فوتبال ایران محل استقرار تیم ملی را به مکزیک منتقل کرده؛ اقدامی که کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، گفته به دلیل بیمیلی آمریکا برای میزبانی از ایران صورت گرفته است.
اتلتیک نیز در اینباره نوشته است: ایران پیشتر قصد داشت در توسانِ آریزونا مستقر شود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته بود حضور ایران در جام جهانی «برای جان و امنیت خودشان» مناسب نیست و حتی گمانهزنیهایی درباره انتقال بازیهای مرحله گروهی ایران به مکزیک یا کانادا مطرح شد.
با این حال، برنامه مسابقات تغییری نکرد و ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی را در آمریکا برگزار کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به احتمال سوءاستفاده از حضور تیم ایران برای ورود «عناصر سپاه پاسداران» ابراز نگرانی کرده و به همین دلیل رفتوآمد ایران از مکزیک به شهرهای لسآنجلس و سیاتل زیر نظر دقیق خواهد بود.
تیم ملی قرار است ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در لسآنجلس با نیوزیلند، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در همان شهر با بلژیک و ۵ تیر ۱۴۰۵ در سیاتل با مصر بازی کند.