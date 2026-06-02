کیهان نوشته که واکنش نداشتن قیاسی به جنگ و نام نبردن فردوسی‌پور در گزارش بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا از آمریکا و اسرائیل و همچنین اشاره نکردن به حمله به مدرسه میناب باعث «مردودی» و «رسوایی» آنها در آزمون «شرف، وطن‌دوستی و حریت» شده است.

روزنامه زیر نظر حسین شریعتمداری تاکید کرده «به نظر می‌رسد زمان «پاکسازی فضای رسانه‌ای» فرا رسیده است» و در ادامه نوشته: «این چهره‌ها که به وقت موج‌سواری از غار بیرون می‌آیند و طلب اینترنت می‌کنند، چرا در برابر خون پاک شهدای میناب لال‌مانی می‌گیرند؟»

این روزنامه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی همچنین نوشته است: «چرخه‌ باطل سکوت، فاصله و بازگشت به پروژه‌های پردرآمد بدون پاسخگویی باید متوقف شود. مراجع نظارتی باید با تشکیل کمیته‌های ویژه، راه را بر بازگشت بی‌هزینه این کاسبان مصلحت بازدارند و هوش رسانه‌ای و توان اقتصادی کشور را از چنگال این سلبریتی‌های نمک‌نشناس رها کنند.»