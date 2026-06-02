تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
دونالد ترامپ به شبکه خبری ایبیسی گفت فکر میکند «طی هفته آینده» با حکومت ایران برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در گفتوگو با نبیهبری، رییس مجلس لبنان تاکید کرده که اگر حملات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند «نه تنها روند گفتوگوها [با آمریکا] را متوقف میکنیم بلکه در مقابل آنها خواهیم ایستاد.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به شبکه خبری الجزیره گفت پیشنهاد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره انتقال اورانیوم غنیشده حکومت ایران به خارج از کشور «دشوار است اما غیرممکن نیست.»
خبرگزاری رویترز در مورد «آتشبس نسبی بین حزبالله و اسرائیل» که از سوی دولت لبنان اعلام شد، نوشت این اقدام میتواند «بهمعنای کاهش محدود تنش در درگیریای باشد که هزاران نفر را کشته و جنگ گستردهتر ایالات متحده و اسرائیل با ایران را شعلهورتر کرده است.»
اکسیوس بهنقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع دیگر که در جریان تماس تلفنی دوشنبه ۱۱ خرداد رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل قرار گرفتهاند، نوشت ترامپ در گفتوگویی پرتنش و همراه با الفاظ تند، از نتانیاهو بهدلیل تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان بهشدت انتقاد کرد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان به نقل از سفارت این کشور در آمریکا اعلام کرد که حزبالله با پیشنهاد ایالات متحده برای توقف متقابل حملات میان این گروه و اسرائیل موافقت کرده است.
