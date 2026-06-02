به نوشته این رسانه، تصمیم به حذف سردار آزمون در پی گزارش‌هایی درباره «اقدامی تعبیرشده به بی‌وفایی» نسبت به جمهوری اسلامی مطرح شده است.

در گزارش دیگری، سایت اتلتیک نیز با اشاره به حذف سردار آزمون از تیم ملی نوشته است: «آزمون که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده، پیش‌تر نیز در فهرست اولیه قرار نگرفته بود و قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی با وجود درخواست عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، برای بازگشت این مهاجم ۳۱ ساله، تصمیم خود را تغییر نداد.»

در اسفند ماه گذشته، در میانه جنگ ایران و همزمان با حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی که در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، سردار با انتشار عکسی از دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، باعث نارضایتی مقامات جمهوری اسلامی شد.

سایت ای‌اس‌پی‌ان نیز که با تیتر «ستاره ایران، سردار آزمون، در فهرست نهایی جام جهانی جایی ندارد» لیست سرمربی تیم ملی برای جام جهانی را بررسی کرده است، به خشم جمهوری اسلامی از سردار به دلیل انتشار این عکس در فضای مجازی اشاره می‌کند.

این رسانه نوشت: «آزمون در ماه مارس (اسفند و فروردین گذشته) از سوی امیر قلعه‌نویی کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که گفته می‌شود به‌دلیل انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد نارضایتی در میان مقام‌های ایرانی در بحبوحه جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده است. با این حال، سعید عزت‌اللهی، هم‌تیمی آزمون در شباب الاهلی دبی، به تیم ملی دعوت شده است.»

ای‌اس‌پی‌ان یادآوری می‌کند که در ترکیب تیم ملی پنج بازیکن شاغل در باشگاه‌های امارات متحده عربی حضور دارند.

جمهوری اسلامی بیش از اسرائیل و هر کشور دیگری در جریان جنگ ۴۰ روزه، امارات را هدف موشک‌ها و پهپادهای خود قرار داد.

رویترز نیز با اشاره به بازی کردن سردار آزمون در فوتبال امارات می‌نویسد: «رسانه‌های داخلی گزارش دادند که دلیل حذف سردار توسط امیر قلعه‌نویی، اقدامی تعبیرشده به بی‌وفایی نسبت به حکومت بوده است.»

این خبرگزاری همچنین نوشته است: «در فهرست تیم ملی، که در آن به بازیکنان باتجربه‌ای چون مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش اعتماد شده، نام سردار آزمون دیده نمی‌شود.»

جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک از ۱۰ روز دیگر آغاز می‌شود.

بی‌بی‌سی اشاره می‌کند که فدراسیون فوتبال ایران محل استقرار تیم ملی را به مکزیک منتقل کرده؛ اقدامی که کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، گفته به دلیل بی‌میلی آمریکا برای میزبانی از ایران صورت گرفته است.

اتلتیک نیز در این‌باره نوشته است: ایران پیش‌تر قصد داشت در توسانِ آریزونا مستقر شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود حضور ایران در جام جهانی «برای جان و امنیت خودشان» مناسب نیست و حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره انتقال بازی‌های مرحله گروهی ایران به مکزیک یا کانادا مطرح شد.

با این حال، برنامه مسابقات تغییری نکرد و ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی را در آمریکا برگزار کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به احتمال سوءاستفاده از حضور تیم ایران برای ورود «عناصر سپاه پاسداران» ابراز نگرانی کرده و به همین دلیل رفت‌وآمد ایران از مکزیک به شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل زیر نظر دقیق خواهد بود.

تیم ملی قرار است ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در لس‌آنجلس با نیوزیلند، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در همان شهر با بلژیک و ۵ تیر ۱۴۰۵ در سیاتل با مصر بازی کند.