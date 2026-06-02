بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم خداحافظی با دیوید بارنئا، رییس موساد، گفت «پایههای این رژیم وحشت در ایران ترک خورده و دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت. من به شما میگویم سرانجامش سقوط است.»
نتانیاهو همچنین گفت: «هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل در سر میپروراند، بداند که توطئههایش شکست خواهد خورد و بهایی که خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که جمهوری اسلامی تا همینجا پرداخته است، بسیار سنگین است.»
او موساد را «ابر برند» اسرائیل و نهادی پیشرو در حوزه اطلاعات و ضدتروریسم خواند و گفت هیچ سازمان اطلاعاتی و ضدتروریسمی بهتر از موساد وجود ندارد.
نتانیاهو همچنین از ۳۰ سال خدمت بارنئا در موساد قدردانی کرد و پنج سال ریاست او بر این سازمان را «از سرنوشتسازترین سالها» در تاریخ اسرائیل خواند.
نخستوزیر اسرائیل افزود موساد «منارهای از قدرت انسانی، پیچیدگی فناوری و جسارت عملیاتی» است و خطاب به بارنئا گفت: «در دوره ریاست تو کارهای بزرگی انجام شد.»