این مجسمه که از فایبرگلاس و آهن ساخته شده بود، در دسامبر سال گذشته و همزمان با تور «GOAT» مسی در هند رونمایی شد. واژه GOAT در ورزش به معنای «بزرگ‌ترین ورزشکار تمام دوران» است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که پس از شکایت ساکنان منطقه، مهندسان اداره راه و ساختمان ایالت بنگال غربی در ۲۵ مه از این سازه بازدید کردند. بررسی‌ها نشان داد استحکام سازه به شدت آسیب دیده و ادامه حضور آن در محل می‌تواند خطرآفرین باشد.

شارادوات موکرجی، نماینده مجلس ایالتی بنگال غربی، در این باره گفت: «مجسمه اسطوره فوتبال آرژانتین ناایمن تشخیص داده شد. متوجه شدیم که این سازه در برابر وزش باد دچار نوسان می‌شود.»

او افزود قرار گرفتن مجسمه در نزدیکی یک جاده پرتردد و همچنین ورودی مترو، عملیات جمع‌آوری آن را دشوار کرده بود، اما مسئولان تصمیم گرفتند در نخستین فرصت ممکن آن را از محل خارج کنند.

هفته گذشته برای جلوگیری از هرگونه حادثه، مجسمه با طناب‌های ضخیم مهار و اطراف آن با موانع ایمنی مسدود شده بود. با این حال، سرانجام روز دوشنبه عملیات برچیدن آن انجام شد.

خبرگزاری پرس تراست هند گزارش داد که این مجسمه فعلا در اختیار اداره راه و ساختمان قرار خواهد گرفت و هنوز تصمیمی درباره محل جدید نصب آن اعلام نشده است.