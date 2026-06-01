مهدی انصاری، وکیل، عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به «پنج سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی» محکوم شد.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در این حکم که به انصاری ابلاغ شده است، او از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

انصاری همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع خروج از کشور محکوم شده است.

هه‌نگاو اشاره کرد که این وکیل دادگستری هشتم بهمن سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری، به دست نیروهای حکومتی در منزل خود در شیراز، بازداشت شد.

او پساز پایان بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شده بود.