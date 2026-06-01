تاج: بازیکنان تیم ملی طلبکار ما هستند، بزرگواری میکنند که میگویند «صدمان» را میگذاریم
مهدی تاج در یک گفتگوی تلویزیونی درباره بازیکنان تیم ملی گفت: «این بازیکنان طلبکار ما هستند، اما اینجور حرف میزنند. از ما طلب مالی دارند، ما هنوز پاداش صعود به جام جهانی را ندادهایم. حسننیت دارند که میگویند «صدمان» را میگذاریم برای تیم ملی، این بزرگیشان را نشان میدهد.»
رییس فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: «من هم ماندم اینجا که به این موضوع (دریافت پاداش جام جهانی) رسیدگی کنم، وگرنه بدم نمیآیند به آنتالیا بروم، اتاقی به ما میدهند و بالاخره غذایی میخوریم صبح، ظهر، شب.»
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در گفتگویی تلویزیونی گفت که برای بازی تدارکاتی تیم ملی با مالی، چندین صد هزار دلار پرداخت شده است: «ما ۱۰۰ هزار دلار به مالی دادیم که بیاید، پول هواپیمایشان را دادیم، پول هتلشان را هم دادیم. در این شرایط بازی هماهنگ کردن خیلی سخت است.»
تیم ملی فوتبال در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی، بازی تدارکاتی مناسبی نداشته است؛ پس قرعهکشی فدراسیون فوتبال مدعی شد با اسپانیا و پرتغال دیدار دوستانه خواهد داشت، اما در پی جنگ ایران، این مسابقات از سوی این دو کشور لغو شد، پس از این گفته شد مقدونیه و آنگولا حریفان تدارکاتی تیم ملی هستند که آنها هم این بازی را لغو کردند.
در پی این اتفاقات، تیم ملی ۴ بار با خودش بازی کرد و در نهایت در اردوی آنتالیا، با گامبیا، تیم ۱۱۶ دنیا بازی کرد.
تیم ملی تاکنون نتوانسته با هیچ کدام از تیمهای راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ بازی کند.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده بازی با مالی، پنجشنبه ۱۴ خرداد در آنتالیا برگزار خواهد شد.
به گفته مهدی تاج، تیم ملی روز ۱۶ خرداد به مکزیک سفر میکند، اما «در مسیر خود توقف کوتاهی در اسپانیا خواهد داشت و پس از انجام هماهنگیهای لازم و سوختگیری هواپیما، راهی مکزیک و تیخوانا میشود.»
بیبیسی اسپرت در گزارشی درباره تیم ملی، با اشاره به غیبت نام سردار آزمون در لیست نهایی امیر قلعهنویی برای جام جهانی ۲۰۲۶، نوشت: «سردار آزمون از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد؛ این مهاجم که برای شباب الاهلی امارات بازی میکند، خشم حاکمیت را برانگیخته است.»
به نوشته این رسانه، تصمیم به حذف سردار آزمون در پی گزارشهایی درباره «اقدامی تعبیرشده به بیوفایی» نسبت به جمهوری اسلامی مطرح شده است.
در گزارش دیگری، سایت اتلتیک نیز با اشاره به حذف سردار آزمون از تیم ملی نوشته است: «آزمون که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده، پیشتر نیز در فهرست اولیه قرار نگرفته بود و قلعهنویی، سرمربی تیم ملی با وجود درخواست عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور، برای بازگشت این مهاجم ۳۱ ساله، تصمیم خود را تغییر نداد.»
در اسفند ماه گذشته، در میانه جنگ ایران و همزمان با حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی که در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، سردار با انتشار عکسی از دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، باعث نارضایتی مقامات جمهوری اسلامی شد.
سایت ایاسپیان نیز که با تیتر «ستاره ایران، سردار آزمون، در فهرست نهایی جام جهانی جایی ندارد» لیست سرمربی تیم ملی برای جام جهانی را بررسی کرده است، به خشم جمهوری اسلامی از سردار به دلیل انتشار این عکس در فضای مجازی اشاره میکند.
این رسانه نوشت: «آزمون در ماه مارس (اسفند و فروردین گذشته) از سوی امیر قلعهنویی کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که گفته میشود بهدلیل انتشار پستی در شبکههای اجتماعی و ایجاد نارضایتی در میان مقامهای ایرانی در بحبوحه جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده است. با این حال، سعید عزتاللهی، همتیمی آزمون در شباب الاهلی دبی، به تیم ملی دعوت شده است.»
ایاسپیان یادآوری میکند که در ترکیب تیم ملی پنج بازیکن شاغل در باشگاههای امارات متحده عربی حضور دارند.
جمهوری اسلامی بیش از اسرائیل و هر کشور دیگری در جریان جنگ ۴۰ روزه، امارات را هدف موشکها و پهپادهای خود قرار داد.
رویترز نیز با اشاره به بازی کردن سردار آزمون در فوتبال امارات مینویسد: «رسانههای داخلی گزارش دادند که دلیل حذف سردار توسط امیر قلعهنویی، اقدامی تعبیرشده به بیوفایی نسبت به حکومت بوده است.»
این خبرگزاری همچنین نوشته است: «در فهرست تیم ملی، که در آن به بازیکنان باتجربهای چون مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش اعتماد شده، نام سردار آزمون دیده نمیشود.»
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک از ۱۰ روز دیگر آغاز میشود.
بیبیسی اشاره میکند که فدراسیون فوتبال ایران محل استقرار تیم ملی را به مکزیک منتقل کرده؛ اقدامی که کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، گفته به دلیل بیمیلی آمریکا برای میزبانی از ایران صورت گرفته است.
اتلتیک نیز در اینباره نوشته است: ایران پیشتر قصد داشت در توسانِ آریزونا مستقر شود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته بود حضور ایران در جام جهانی «برای جان و امنیت خودشان» مناسب نیست و حتی گمانهزنیهایی درباره انتقال بازیهای مرحله گروهی ایران به مکزیک یا کانادا مطرح شد.
با این حال، برنامه مسابقات تغییری نکرد و ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی را در آمریکا برگزار کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به احتمال سوءاستفاده از حضور تیم ایران برای ورود «عناصر سپاه پاسداران» ابراز نگرانی کرده و به همین دلیل رفتوآمد ایران از مکزیک به شهرهای لسآنجلس و سیاتل زیر نظر دقیق خواهد بود.
تیم ملی قرار است ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در لسآنجلس با نیوزیلند، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در همان شهر با بلژیک و ۵ تیر ۱۴۰۵ در سیاتل با مصر بازی کند.
سایت اتلتیک گزارش داده که فروش پیراهن گابریل، مدافع آرسنال، پس از شکست توپچیها در فینال لیگ قهرمانان اروپا ۳۵۰ درصد افزایش یافت. این درحالی است که گابریل ۲۸ ساله آخرین پنالتی آرسنال را از دست داد و پاریسنژرمن برای دومین فصل پیاپی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
با وجود این ناکامی، هواداران آرسنال در دور روز گذشته از این مدافع برزیلی به طور گسترده حمایت کردند؛ در همین آخر هفته، نام گابریل به پرفروشترین نام چاپشده روی پیراهنهای باشگاه تبدیل شد و در مقطعی، فروش پیراهن او دو برابر هر بازیکن دیگری بود.
گابریل پس از فینال در شبکههای اجتماعی نوشت این شکست «دردناک» بوده، اما در عین حال تأکید کرد به تیمش افتخار میکند و از عملکرد آرسنال در فصل ۲۶-۲۰۲۵ رضایت دارد.
او نوشت: «از هواداران فوقالعادهمان بابت حمایتی که در تمام مسیر کنارمان بودند، تشکر میکنم. شما شایسته جشن گرفتن این مسیر با ما هستید. فصل آینده میبینمتان!»
در این دیدار، ابرهچی اِزه که تابستان گذشته از کریستال پالاس به آرسنال پیوست نیز یکی از پنالتیهایش را از دست داد.
دکلن رایس پس از بازی به شبکه تیانتی اسپورت گفت: «آنها (گابریل و اِزه) از اینکه در فینال لیگ قهرمانان پنالتی از دست دادند، ناراحت و ویران شدهاند. خوشایند نیست، اما ما دوستشان داریم و کنارشان هستیم. این اتفاق در فوتبال میافتد. آنها آخرین بازیکنانی نخواهند بود که در فینالها پنالتی از دست میدهند. همه پنالتی از دست دادهاند. بدون این دو نفر، ما این فصل قهرمان لیگ برتر نمیشدیم، این قطعی است.»
آرسنال روز یکشنبه نخستین قهرمانی مردان خود در ۲۲ سال گذشته را با رژهای در خیابانهای شمال لندن جشن گرفت. باشگاه اعلام کرد بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون نفر در این مراسم حضور داشتند.
گابریل که در سال ۲۰۲۰ به آرسنال پیوست، تاکنون ۲۶۱ بازی برای این باشگاه انجام داده است. او با حضور در ۳۰ بازی از ۳۲ دیدار لیگ و ۱۱ بازی از ۱۵ مسابقه اروپایی نقشی کلیدی در قهرمانی آرسنال در لیگ برتر و صعود به فینال لیگ قهرمانان داشت.
کوین کیگان، کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی انگلیس، اعلام کرد به سرطان مرحله چهار مبتلا شده است. مرحله چهار پیشرفتهترین مرحله سرطان محسوب میشود و به این معناست که بیماری به بخشهای دیگر بدن گسترش یافته است.
خانواده کیگان نخستینبار در زمستان گذشته و پس از آنکه این مرد ۷۵ ساله به دلیل «بررسیهای بیشتر درباره علائم مداوم شکمی» در بیمارستان تحت معاینه قرار گرفت فاش کردند که او با سرطان دستوپنجه نرم میکند.
کیگان که طی ماههای اخیر تحت درمان بوده است.
به نوشته بیبیسی، کیگان در یکی از نخستین حضورهای عمومی خود پس از انتشار این خبر، هنگام بازگشت به نیوکاسل برای یک برنامه زنده، با تشویق ایستاده و احساسی حاضران روبهرو شد.
او روی صحنه تئاتر و اپرای تاین گفت: «بعد از تصادف رانندگی، مجبور به جراحی شدم. هنگام انجام اسکن برای عمل، فهمیدند که سرطان دارم. گفتند بهترین پزشک را برای مقابله با چیزی که داری، یعنی سرطان مرحله چهار، در اختیار داریم. برای ملاقاتش رفتم. او هوادار لیورپول بود، فهمیدم تنها نخواهم ماند.»
پزشک به کوین کیگان گفته که این درمان جدید درصد موفقیت فوقالعادهای دارد: «پرسیدم: درصد موفقیت چقدر است؟ گفت: ۳۳ درصد! فکر میکردم ۸۰ یا ۹۰ درصد باشد. اما فقط ۳۳ درصد! فعلاً که هنوز اینجا هستم.»
کیگان در دوران بازیگری در تیمهای اسکونتورپ یونایتد، لیورپول، هامبورگ، ساوتهمپتون و نیوکاسل بازی کرد و دوران پرافتخاری داشت. او بعدها هدایت نیوکاسل، فولام، تیم ملی انگلستان و منچسترسیتی را نیز بر عهده گرفت.
کیگان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای تاریخ نیوکاسل است؛ معمار تیم مشهور به «سرگرمکنندهها» که در سال ۱۹۹۶ برای قهرمانی لیگ برتر رقابت کرد.
جایگاه او در باشگاه چنان است که ادی هاو، سرمربی کنونی نیوکاسل، هنگام قبول هدایت تیم در سال ۲۰۲۱ با کیگان تماس گرفت تا درباره باشگاه و ذهنیتی که برای موفقیت لازم است، مشورت بگیرد.
هاو فصل دشواری را پشت سر گذاشته و نیوکاسل به رتبه دوازدهم لیگ برتر سقوط کرده است، اما کیگان همچنان از «اولین مربیای که از زمانی که بیشتر ما زندهایم جامی برده» حمایت میکند؛ اشارهای به قهرمانی لیگ کاپ در فصل گذشته.
دعوت برای بازگشت کیگان به ورزشگاه سنتجیمز پارک همچنان پابرجاست. او که گفته بود نمیخواهد «مزاحم» باشد، تأکید کرد دوست دارد روزی برای خداحافظی بازگردد؛ چرا که از زمان پیروزی در پرونده شکایت خود درباره اخراج سازنده در سال ۲۰۰۹، دیگر مسابقهای را در این ورزشگاه از نزدیک تماشا نکرده است.
با این حال، تمایلی به ساخت تندیس برای خود در بیرون ورزشگاه ندارد.
او گفت: «متأسفم، باید صبر کنید تا وقتی که از دنیا بروم. با تندیسهایی که بیرون ورزشگاه هستند مشکلی ندارم، اما چیزی نیست که برایم اهمیت زیادی داشته باشد. تندیس من همان نحوه استقبال شما از من است.»
باشگاه نیوکاسل در بیانیهای «حمایت صمیمانه» و «بهترین آرزوها»ی خود را برای کیگان و خانوادهاش ابراز کرد.
در این بیانیه آمده است: «کوین جایگاهی منحصربهفرد و ارزشمند در تاریخ نیوکاسل یونایتد و در قلب هواداران ما دارد. اشتیاق، رهبری و ارتباط او با باشگاه و شهر، برخی از بهیادماندنیترین لحظات ما را رقم زده است.»
نیوکاسل نوشته است: «همه اعضای باشگاه در کنار کوین هستند و برای او و خانوادهاش در مسیر پیش رو آرزوی قدرت و موفقیت دارند. کوین همیشه در سنتجیمز پارک با آغوش باز پذیرفته خواهد شد و امیدواریم بهزودی دوباره او را ببینیم.»
الجزیره در یک گزارش تحلیلی به بررسی ریشههای تحول فوتبال فرانسه و چگونگی تبدیل شدن این کشور به پرستارهترین تیم دنیا پرداخته است.
توماس مونیه، مدافع تیم ملی بلژیک، چندی پیش با این ادعا که فرانسه استعداد کافی برای چیدن سه تیم مدعی قهرمانی در جام جهانی را دارد، جنجال به پا کرد. شاید خروسها نتوانند با تیم دوم یا سوم خود قهرمان شوند، اما تعداد پرشمار استعدادهای آنها باورنکردنی است؛ تا جایی که ارزش بازیکنان خطخورده از لیست ۲۶ نفره فرانسه، از ارزش تیمهای ملی پرتغال، برزیل، هلند و آرژانتین بیشتر است.
ریشه این تحول به اوایل دهه ۱۹۷۰ برمیگردد. ژرژ بولونی، سرمربی وقت فرانسه، پس از ناکامیهای پیدرپی تیم ملی بین دهههای ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰، راهکار را در تأسیس آکادمیهای فوتبال تحت نظارت فدراسیون دید. دولت فرانسه نیز با هدف ترویج ارزشهای ملی و کسب افتخار، از این طرح حمایت کرد. فدراسیون در نهایت ۱۶ مرکز را شکل داد که کلیرفونتن به مرکز اصلی آن تبدیل شد.
فرانسه نتیجه این برنامهریزی را در جام جهانی ۱۹۹۸ دید؛ جایی که نسل چندملیتی موسوم به «سیاه، سفید، برنز» در خانه قهرمان جهان شد. برنارد لاما، دروازهبان پیشین تیم ملی فرانسه، در گفتوگو با الجزیره درباره این موفقیت میگوید: «نسل پلاتینی در دهه ۱۹۸۰ پر از استعداد بود اما قهرمان جهان نشد. تفاوت نسل ما این بود که همگی خروجی آکادمیها بودیم، تشنه پیروزی بودیم و پدیدهای به نام زینالدین زیدان را داشتیم.»
فرانسه این روند موفقیت را با قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ و نایبقهرمانی در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۲۲ ادامه داد.
لاما در بخش دیگری از مصاحبه خود با الجزیره، موفقیت فرانسه را حاصل ترکیب آکادمیها و تأثیر مثبت مهاجرت میداند. بازیکنان نسل جدید مانند دمبله و دوئه، همگی متولد و بزرگشده فرانسه (عمدتاً حومه پاریس) هستند.
لاما معتقد است در روزگاری که فوتبال به سمت تربیت بازیکنان رباتیک میرود، فرانسه به لطف این ستارهها متمایز کار میکند؛ بازیکنانی که از نظر تکنیکی و فیزیکی توانایی فردی بالایی برای تغییر نتیجه دارند و گزینههای هجومی متعددی پیش روی مربی میگذارند.
استفان نادو، مربی و استعدادیاب باسابقه نیز در گفتوگو با الجزیره، رمز این موفقیت را ترکیب سختکوشی، ساختار و سازماندهی میداند. مربیان در این سیستم، آموزش فوتبال را با تکنیکهای خیابانی و بازیهای پرفشار تکبهتک ترکیب میکنند.
فرانک بنتولیلا، مدیر آکادمی کلیرفونتن، به الجزیره میگوید که پاریس در کنار سائوپائولو به یکی از دو قطب اصلی استعدادخیز جهان تبدیل شده است؛ جایی که کودکان در آکادمیهای خصوصی و باشگاههای آماتور، هر روز زیر فشار بالا بازی میکنند و مثل سرباز میجنگند.
کارشناسان در دهه ۱۹۸۰ به فرانسه لقب «برزیل اروپا» را داده بودند؛ حالا فرانسویها با سبک منحصربهفرد خود که تلفیقی از درس و فوتبال روزانه است، این لقب را کاملاً معنا کردهاند.