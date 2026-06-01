فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «در پاسخ به تجاوز بی‌اساس ایران در طول آتش‌بس جاری، به حفاظت از دارایی‌ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد.»

سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستایی گورک، و جزیره قشم انجام داد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود: «این حملات سنجیده و حساب‌شده روزهای شنبه و یکشنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد ام‌کیو یک آمریکایی که بر فراز آب‌های بین‌المللی در حال پرواز بود، انجام شدند.»

سنتکام نوشت: «جنگنده‌های آمریکایی به سرعت با از بین بردن پدافند هوایی ایران، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد انتحاری که تهدید آشکاری برای کشتی‌های عبوری از آب‌های منطقه‌ای ایجاد می‌کردند، واکنش نشان دادند» و «هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکایی آسیب ندیدند.»