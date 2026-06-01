کانال چالش صنفی معلمان ایران دوشنبه ۱۱ خرداد از احضار نریمان فرهادی، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، به دادسرای اهواز خبر داد و نوشت که او با دریافت ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای احضار شده است.

بر اساس این ابلاغیه، اتهامات فرهادی «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «برهم زدن امنیت کشور» ذکر شده و به این فعال صنفی معلمان پنج روز مهلت داده شده است تا جهت دفاع از خود در دادسرا حاضر شود و در غیر این صورت، حکم جلب او صادر خواهد شد.

همچنین بر اساس این گزارش، ممنوعیت از کار صلاح حاجی‌میرزایی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، در سنندج، تمدید شده است.

کانال چالش صنفی معلمان اشاره کرد که حاجی‌میرزایی طی سال‌های اخیر «بارها هدف فشارهای امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفته و احضار، تهدید، بازجویی، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، کسر و قطع حقوق، اخراج، انفصال از خدمت و دیگر اشکال برخورد را تجربه کرده است.»

حکم ادامه ممنوعیت از کار این معلم در هفته معلم صادر شده بود که به‌دلیل قطع اینترنت به‌تازگی به دست این کانال صنفی رسیده است.

کانال چالش صنفی معلمان ایران در خبر دیگری به‌نقل از نزدیکان فروغ خسروی، معلم پیمانی اهل بهبهان و شاغل در آموزش و پرورش آغاجاری نوشت که کارگزینی این اداره در تماسی تلفنی به او اعلام کرده که حکم «لغو پیمان» (اخراج و فسخ یک‌طرفه قرارداد استخدام) وی صادر شده است.

در متن این حکم که در نیمه اردیبهشت صادر شده، آمده است که این تصمیم با استناد به نامه مستقیم «هسته گزینش آموزش و پرورش استان خوزستان» اتخاذ شده است.

این معلم پیش‌تر نیز به زندان محکوم شده بود که این حکم قضایی در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین در بخش رسیدگی به تخلفات اداری نیز، به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی و ابراز عقیده، به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود که رأی قطعی اداری آن در ۱۷ دی سال گذشته صادر شد.

این گزارش می‌گوید‌ موج لغو قرارداد و اخراج گسترده معلمان در اواخر اسفند سال گذشته، به دستور مستقیم یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته است و روند ابلاغ تلفنی آن به بسیاری از معلمان دیگر نیز همچنان ادامه دارد.

ادامه بازداشت زوج فرهنگی و دانشگاهی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که علیرضا شایگان (علی‌آبادی)، دبیر بازنشسته، فعال صنفی و مدرس خیریه‌های کودکان بی‌سرپرست، و همسرش فرزانه فرهبد، کارمند دانشگاه حکیم سبزواری و فعال حوزه زنان، از ۲۵ فروردین تاکنون در بازداشت به سر می‌برند.

این زوج در پی اتهاماتی در ارتباط با «حضور در سطح شهر در شب نهم اسفند ۱۴۰۴» بازداشت شده‌اند. در این میان، خانواده و نزدیکان این زوج اعلام کرده‌اند که تاکنون اطلاعات روشنی درباره روند رسیدگی به پرونده و وضعیت حقوقی آنان در دسترس نیست.

شورا اشاره کرد به دلیل تعطیلی زندان سبزوار با هدف «انجام اقدامات ایمنی و امنیتی»، این دو نفر به زندان تربت حیدریه منتقل شده‌اند. در این ارتباط، خانواده‌های این زوج می‌گویند که فاصله میان دو شهر، مشکلات و دشواری‌های بیشتری را برای ملاقات و پیگیری وضعیت آن‌ها ایجاد کرده است.

در همین ارتباط نیز حدود ۶۰ روز از بازداشت عبدالرضا امانی‌فر ، عضو این تشکل و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، می‌گذرد و به گفته کانون صنفی معلمان استان بوشهر، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و اتهامات او مشخص نیست.

پیش‌تر هم کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده بود که ماموران امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران با حضور در منزل محمود بهشتی‌لنگرودی ، عضو این شورا و هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان تهران، ضمن تفتیش محل و ضبط برخی وسایل ارتباطی و شخصی، از او خواستند برای ارائه توضیحات خود را به «دفتر پیگیری» در لنگرود معرفی کند.

فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در سالیان گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند. این سیاست همواره از سوی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و معلمان در جهان محکوم شده است.