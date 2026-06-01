قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، دو معترض بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

این دو نفر به آتش‌زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران متهم شده بودند و حکم اعدام آن‌ها پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

بر اساس گزارش منتشرشده، این دو نفر علاوه بر آتش‌زدن مسجد، به تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران، انسداد خیابان‌ها و جلوگیری از عبور و مرور شهروندان متهم شده بودند.

میزان همچنین به نقل از اعترافات منتسب به اشکان مالکی نوشت او گفته است پس از ورود به حیاط مسجد، بنزین ریخته‌شده روی زمین را با فندکی که مهرداد محمدی‌نیا در اختیارش قرار داده بود، آتش زده است.

در این گزارش آمده است تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز اقدامات منتسب به این دو متهم را ثبت کرده است.

قوه قضاییه اعلام کرده است حکم اعدام این دو نفر پس از طی مراحل دادرسی و تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. جزئیات بیشتری درباره زمان و محل اجرای حکم منتشر نشده است.