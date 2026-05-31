یک مقام سازمان حفاظت محیطزیست میگوید دریافت عوارض محیطزیستی «مبنای حقوقی» دارد
آرمان خورسند، رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست گفت دریافت عوارض محیطزیستی از کشتیهای عبوری تنگه هرمز در حقوق بینالملل دریاها مبنای حقوقی دارد و میتواند برای جبران خسارتهای واردشده به محیطزیست خلیج فارس هزینه شود.
او «آلودگیهای نفتی، فعالیت ناوگان نظامی خارجی و خسارت به زیستبومهای حساس خلیج فارس و جزایر منطقه» را از دلایل ضرورت تامین منابع مالی برای احیای محیطزیست این منطقه دانست.
خورسند گفت کشورهای مجاور تنگه هرمز در چارچوب نظام «عبور بیضرر» میتوانند برای خدمات دریانوردی و جبران خسارتهای ناشی از نقض مقررات، هزینه و عوارض دریافت کنند و ادعای غیرقانونی بودن آن را «بیمبنا» خواند.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، بر ضرورت اولویت دادن به گفتوگو و دیپلماسی برای حل و فصل مناقشات و برقراری امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری قطر، الزیدی در دیدار با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، افزود که ارتباط سازنده بین بغداد و واشینگتن باید ادامه یابد و کار مشترک در چارچوب توافقنامه چارچوب استراتژیک و یادداشتهای تفاهم دوجانبه باید حفظ شود.
او بر تعهد هر دو طرف به تقویت مشارکت و هماهنگی در مورد مسائل مختلف دوجانبه و منطقهای تاکید کرد.
در بیانیه دولت عراق آمده است که دو طرف در مورد چشماندازهای همکاری بین کشورهای خود و راههای توسعه و گسترش روابط در همه زمینهها، به ویژه اقتصادی، سرمایهگذاری و فرهنگی، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، گفتوگو کردند.
در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
افزایش اعدامها در ایران
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و ادعاهایی مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
پیشتر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»