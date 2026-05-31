علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بر ضرورت اولویت دادن به گفت‌وگو و دیپلماسی برای حل و فصل مناقشات و برقراری امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری قطر، الزیدی در دیدار با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، افزود که ارتباط سازنده بین بغداد و واشینگتن باید ادامه یابد و کار مشترک در چارچوب توافقنامه چارچوب استراتژیک و یادداشت‌های تفاهم دوجانبه باید حفظ شود.

او بر تعهد هر دو طرف به تقویت مشارکت و هماهنگی در مورد مسائل مختلف دوجانبه و منطقه‌ای تاکید کرد.

در بیانیه‌ دولت عراق آمده است که دو طرف در مورد چشم‌اندازهای همکاری بین کشورهای خود و راه‌های توسعه و گسترش روابط در همه زمینه‌ها، به ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، گفت‌وگو کردند.



