آکسیوس: ترامپ خواستار چند اصلاحیه در توافق شده است
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا و یک منبع آگاه نوشت دونالد ترامپ در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافقی شد که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کرده بودند.
به نوشته آکسیوس، ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را بهزودی نهایی کند، اما میخواهد چند بند مهم، بهویژه درباره مواد هستهای ایران، تقویت شود.
یک مقام کاخ سفید به آکسیوس گفت ترامپ فقط توافقی را میپذیرد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط قرمز او را تامین کند و اطمینان دهد ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نمیکند.
آکسیوس نوشت متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هستهای است، اما امتیاز مشخص دیگری فراتر از آن ارائه نمیکند.
به نوشته آکسیوس، در متن فعلی یک بازه ۶۰ روزه برای مذاکره درباره تعهدات هستهای تهران و کاهش تحریمهای آمریکا پیشبینی شده است و نخستین موضوعات، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران و محدود کردن غنیسازی بیشتر خواهد بود.