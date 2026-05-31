روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ شروط چارچوب احتمالی توافق برای پایان دادن به جنگ در ایران را سخت‌تر کرده و تغییرات پیشنهادی را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، هنوز روشن نیست چه تغییراتی در متن توافق ایجاد شده، اما رییس‌جمهوری آمریکا درباره بخش‌هایی از توافق احتمالی که شامل آزادسازی منابع مالی برای تهران می‌شود، ابراز نگرانی کرده است.

یک مقام به این روزنامه گفت ترامپ از طولانی شدن پاسخ حکومت ایران به پیشنهادهای آمریکا ناراضی است و پیشنهاد سخت‌گیرانه‌تر او احتمالا برای افزایش فشار بر تهران و سرعت بخشیدن به روند مذاکرات ارائه شده است.

نیویورک‌تایمز نوشت این چارچوب می‌تواند به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، در مقابل رفع محاصره تنگه هرمز، پایان دهد، اما دشوارترین موضوعات، از جمله آینده برنامه هسته‌ای تهران، به دورهای بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.