نخستوزیر عراق بر ضرورت گفتوگو و دیپلماسی برای حل و فصل مناقشات منطقه تاکید کرد
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، بر ضرورت اولویت دادن به گفتوگو و دیپلماسی برای حل و فصل مناقشات و برقراری امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری قطر، الزیدی در دیدار با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، افزود که ارتباط سازنده بین بغداد و واشینگتن باید ادامه یابد و کار مشترک در چارچوب توافقنامه چارچوب استراتژیک و یادداشتهای تفاهم دوجانبه باید حفظ شود.
او بر تعهد هر دو طرف به تقویت مشارکت و هماهنگی در مورد مسائل مختلف دوجانبه و منطقهای تاکید کرد.
در بیانیه دولت عراق آمده است که دو طرف در مورد چشماندازهای همکاری بین کشورهای خود و راههای توسعه و گسترش روابط در همه زمینهها، به ویژه اقتصادی، سرمایهگذاری و فرهنگی، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، گفتوگو کردند.
در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
افزایش اعدامها در ایران
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و ادعاهایی مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
پیشتر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»
ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که از زمان اجرای آتشبس در لبنان، «۹۰۰ تروریست حزبالله» کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل همچنین گفت که از صبح یکشنبه «زیرساختهای سازمان تروریستی حزبالله را در صور و مناطق دیگر در جنوب لبنان» مورد حمله قرار داده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلیهمزمان با تعمیق فعالیت خود در رشتهکوه بوفور، به انبارهای سلاح، مقرهای مستقر و زیرساختهای اضافی سازمان تروریستی حزبالله در منطقه صور و سایر مناطق جنوب لبنان حمله کردند.
ارتش اسرائیل اشاره کرد کهاین اهداف توسط تروریستهای این گروه برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.