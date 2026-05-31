در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
افزایش اعدامها در ایران
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و ادعاهایی مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
پیشتر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»
ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که از زمان اجرای آتشبس در لبنان، «۹۰۰ تروریست حزبالله» کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل همچنین گفت که از صبح یکشنبه «زیرساختهای سازمان تروریستی حزبالله را در صور و مناطق دیگر در جنوب لبنان» مورد حمله قرار داده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلیهمزمان با تعمیق فعالیت خود در رشتهکوه بوفور، به انبارهای سلاح، مقرهای مستقر و زیرساختهای اضافی سازمان تروریستی حزبالله در منطقه صور و سایر مناطق جنوب لبنان حمله کردند.
ارتش اسرائیل اشاره کرد کهاین اهداف توسط تروریستهای این گروه برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبه در شهرهای مختلف از جمله رشت، شوش و تهران در مقابل ادارههای تامین اجتماعی تجمع کردند
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمعکنندگان به لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» اعتراض کردند و خواستار توقف مداخله دولت در امور مدیریتی سازمان و حفظ استقلال صندوق تامین اجتماعی شدند.
بازنشستگان همچنین خواستار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و حل مشکل نقدینگی آن شدند و گفتند: «از دولت انتظار داریم در شرایط فعلی، همانند دیگر صندوقهای بازنشستگی، افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود.»
بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش همچنین خواستار اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر به پلیکلینیک و بازگشت امتیاز خلع شده تامین اجتماعی این شهر شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه هم در مورد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش نوشت آنها همانند دیگر کارگران، سالهای طولانی از عمر خود را در راه کار و تولید و خلق ثروت سپری کردهاند، و امروز در شرایط سنی قرار دارند که بیش از هر زمان دیگری به حرمت، آرامش، امنیت، رفاه و حمایت اجتماعی نیازمند هستند.
سندیکا نوشت اما شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی موجب شده است که بسیاری از بازنشستگان به جای برخورداری از زندگی آبرومندانه و آسوده، برای مطالبه حقوق قانونی و دستمزدی متناسب برای داشتن زندگی انسانی، ناچار به حضور در خیابانها و شرکت در تجمعات اعتراضی شوند.
سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در گفتگو با دونالد ترامپ، حمایت خود را از توافقی با حکومت ایران که خواستههای رییسجمهوری آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز، شروع مذاکرات برای پایان دادن دائمی به جاهطلبیهای هستهای و حمایت تهران از تروریسم را بپذیرد، تأیید کرده است.
او ابراز اطمینان کرد که ترامپ با یک توافق بد با ایران موافقت نخواهد کرد.
گراهام در مورد حملات اسرائیل در لبنان نیز نوشت که باید به این کشور اجازه داد که تهدیدهای ناشی از حملات مداوم حزبالله را خنثی کند و افزود: بخشهایی از اسرائیل به دلیل اصابت موشکها و راکتهای حزبالله غیرقابل سکونت هستند.
او اشاره کرد با توجه به سیاست حزبالله برای نابودی اسرائیل و حملات مداوم این گروه، «درخواست از اسرائیل برای پذیرش آتش بس با حزبالله، غیرمنطقی خواهد بود» و اضافه کرد هرگونه آتشبس با حزبالله به این گروه اجازه میدهد تا دوباره مسلح شود و قویتر شود.
گراهام نوشت: «به نظر من، نباید هیچ ارتباطی بین توافق با ایران و توانایی اسرائیل برای مقابله با تجاوز بیوقفه حزبالله در لبنان وجود داشته باشد. در مورد حماس، چقدر دیگر به آنها فرصت خلع سلاح میدهیم؟ بگذارید اسرائیل کار آنها را تمام کند.»
او تاکید کرد: «هرگونه توافقی با ایران که توانایی اسرائیل برای مقابله با حماس و حزبالله را محدود کند، غیرعاقلانه خواهد بود.»