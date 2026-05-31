آمریکا یک سامانه دفاع هوایی را با موفقیت آزمایش کرد که ساقط کردن پهپادهای ارزان‌قیمت، از جمله شاهد، را بدون نیاز به موشک‌های میلیون دلاری ممکن می‌کند. فرماندهان با استفاده از مَدیس می‌توانند بسته به نوع تهدید، از توپ، موشک یا اخلال الکترونیک برای مقابله با پهپادها استفاده کنند.

وال‌استریت ژورنال در گزارشی که شنبه ۹ خرداد منتشر شد، نوشت نیروی دریایی آمریکا در جریان یک رزمایش مشترک با فیلیپین در ماه آوریل (اوایل اردیبهشت)، از خودروی «سامانه یکپارچه دفاع هوایی تفنگداران دریایی» یا «مدیس» برای سرنگون کردن پهپادها استفاده کرد. این سامانه با استفاده از خودروهای تاکتیکی جدید، توپ‌ها و مهمات ویژه، می‌تواند هزینه مقابله با تهدیدهای پهپادی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

بر اساس این گزارش، این سامانه در شرایطی طراحی شده که ارتش آمریکا و متحدانش با یکی از چالش‌های اصلی جنگ‌های مدرن روبه‌رو هستند: چگونه می‌توان پهپادهای ارزان‌قیمت را بدون استفاده از موشک‌هایی سرنگون کرد که تولید آن‌ها گاه بیش از ۱۰ برابر خود پهپادها هزینه دارد.

