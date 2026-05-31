بازداشت بیش از ۴۰۰ تماشاگر در فرانسه پس قهرمانی پیاسجی در اروپا
در پی قهرمانی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، درگیری میان هواداران فوتبال و پلیس در شهرهای مختلف فرانسه به بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر انجامید. هزاران نیروی پلیس برای مهار ناآرامیهایی که موجب اختلال در تردد اتوبوس، قطار و مترو در پاریس شد، در پایتخت مستقر بودند.
تیم فوتبال پاریسنژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا، شب گذشته آرسنال را شکست داد و برای دومین فصل پیاپی، قهرمان اروپا شد.
به نوشته رسانههای فرانسوی، در جریان ناآرامیهای پس از این قهرمانی، آتشبازی و فلر روشن شد و چندین مأمور پلیس نیز زخمی شدند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت در مرکز شهر از گاز اشکآور استفاده کرد.
وزارت کشور اعلام کرده است: «جشنها در برخی شهرها، از جمله پاریس، با ناآرامیهایی همراه بود که مداخله نیروهای انتظامی را ضروری کرد.»
گزارشها حاکی است دامنه ناآرامیها به شهرهای لو آور (غرب)، آژن (جنوبغرب)، مونپلیه (جنوب) و دیژون (شرق) نیز کشیده شده است. پیشتر نیز از درگیری میان هواداران و پلیس در چند شهر دیگر فرانسه خبر داده شده بود.
با وجود اینکه این دومین قهرمانی پیاپی پاریسنژرمن بود، برای دومین سال متوالی نیز جشنهای فوتبالی به خشونت کشیده شد. سال ۲۰۲۵ نیز پس از قهرمانی این تیم، جشنها به درگیریهایی مرگبار انجامیده بود.
پلیس پاریس روز گذشته برای کنترل جمعیت هزاران نیرو مستقر کرد و پس از پیروزی پاریسنژرمن مقابل آرسنال در ضربات پنالتی، با استفاده از گاز اشکآور با برخی ناآرامیها برخورد کرد و دهها نفر را بازداشت کرد.
پیشتر در طول روز نیز اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس در غرب پاریس تنشها و درگیریهای کوتاهی رخ داده بود؛ جایی که بیش از ۴۰ هزار نفر روی نمایشگرهای بزرگ، دومین قهرمانی پیاپی تیم محبوبشان را تماشا کردند.
تصاویر منتشرشده از پاریس نشان میدهد فلرها روشن شده، دوچرخههای برقی در خیابانها در حال سوختن هستند و شیشه دستکم یک فروشگاه شکسته شده است.
خیابان شانزهلیزه اندکی پس از پیروزی پاریسنژرمن در ضربات پنالتی مملو از هواداران شد.
پلیس اعلام کرد در این ناآرامیها به شش خودرو، دو واحد تجاری و یک ایستگاه اتوبوس خسارت وارد شده است.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد بامداد یکشنبه ۴۱۶ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۲۸۰ نفر در پاریس بودند.
لوران نونز، وزیر کشور، گفت هفت مأمور پلیس زخمی شدهاند و این ناآرامیها را «کاملاً غیرقابلقبول» توصیف کرد.
مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، در شبکه ایکس نوشت: «فقط در فرانسه است که پیروزی یک باشگاه فوتبال به شورش منجر میشود.»
او افزود: «فقط در فرانسه است که مردم در شب پیروزی تیمشان مجبور میشوند برای در امان ماندن از خشونت، در خانه بمانند.»
قرار است بازیکنان پاریسنژرمن عصر یکشنبه در رژه قهرمانی شرکت کنند؛ برنامهای که شامل حرکت در محوطه شان دو مارس در کنار برج ایفل و همچنین مراسمی با حضور امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، خواهد بود.
سال گذشته نیز قهرمانی اروپایی پاریسنژرمن با درگیریهایی همراه شد که به کشته شدن دو نفر، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله، انجامید.
تیم فوتبال پاریسنژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا، آرسنال را شکست داد و برای دومین فصل پیاپی، قهرمان اروپا شد. این بازی در وقت قانونی و اضافه به تساوی یک - یک رسید. تک گل آرسنال را کای هاورتز (۵) و گل پاریسنژرمن را عثمان دمبله (۶۵) از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند.
در نهایت پاریسنژرمن در ضربات پنالتی، با نتیجه چهار بر سه، توپچیها را شکست داد و قهرمان اروپا شد.
برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ فینال لیگ قهرمانان به وقتهای اضافه کشیده شد.
تمدید پادشاهی انریکه در فوتبال اروپا
لوییس انریکه، سرمربی ۵۶ ساله پاریسنژرمن، برای دومین سال پیاپی، فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد.
او فصل گذشته هم پاریسیها را برای نخستین بار در تاریخ این باشگاه، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا کرده بود. این سومین قهرمانی سرمربی اسپانیایی در لیگ قهرمانان اروپاست. انریکه در سال ۲۰۱۵ هم با بارسلونا بر بام اروپا ایستاده بود. بارسا پس از انریکه تاکنون قهرمان اروپا نشده است.
نکته اینکه، تاکنون فقط ۵ سرمربی موفق به کسب سه جام لیگ قهرمانان اروپا شدهاند که یکی از آنها، لوئیس انریکه است.
کارلو آنچلوتی، باب پیزلی، زینالدین زیدان و پپ گواردیولا، دیگر سرمربیانی هستند که تاکنون ۳ بار فاتح لیگ قهرمانان اروپا شدهاند.
همچنین، لوییس انریکه اولین مربی اسپانیایی از زمان خوسه ویلالونگا مربی رئال مادرید در دهه ۱۹۵۰ است که به طور متوالی قهرمان اروپا شده است.
سرنوشت مشابه ونگر برای آرتتا
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال نتوانست فصل درخشان خود با توپچیها را با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا تکمیل کند و در فینال به لوییس انریکه و پاریسنژرمن، باخت.
این سرنوشت مشابه اتفاقی است که توپچیها با اسطوره خود، آرسن ونگر داشت؛ آرسنال در دوران آرسن ونگر هم هرگز قهرمان لیگ قهرمانان اروپا نشد.
نزدیکترین موقعیت آنها فصل ۲۰۰۶–۲۰۰۵ بود، زمانی که به فینال رسیدند اما در پاریس با نتیجه ۲–۱ مقابل بارسلونا شکست خوردند.
آرتتا در این فصل، آرسنال را پس از ۲۲ سال قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلستان کرد.
با اعلام محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران لیگ برتر بیست و پنجم ناتمام ماند. او به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «با توجه به وضعیت کشور در دوران جنگ و کمک به روند آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی، امکان برگزاری ادامه رقابتهای بیست و پنجمین دوره لیگ برتر وجود نداشت.»
با توجه به این اظهارات لیگ برتر در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بدون شناخت قهرمان و تیمهای سقوط کرده، نیمهتمام باقی میماند.
این درحالی است که پیشتر فدراسیون فوتبال گفته بود پس از جام جهانی، ۸ هفته باقیمانده لیگ را برگزار میکند تا تکلیف قهرمان و تیمهای سقوط کرده این فصل مشخص شود.
اما به گفته دبیر سازمان لیگ، پس از مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با معرفی نمایندگان ایران خارج از مهلت قانونی، لیگ برتر بیست و پنجم، «فریز» شده است: «طبق قانون و عرف جهان فوتبال مجبور شدیم برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران به جدول فریز شده (ثابت مانده) لیگ برتر رجوع کنیم.»
لیگ برتر با شروع جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، نیمهکاره ماند؛ برخی تیمها ۲۲ بازی، برخی ۲۳ بازی و حتی یک تیم، ۲۱ بازی انجام دادهاند.
با توجه به جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم، تیمهای استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان، تنها نماینده ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده خواهند بود.
با این توضیح که سپاهان هنوز نتوانسته مجوز حرفهای بدست بیاورد. اگر سپاهان مجوز حرفهای نگیرد گلگهر که در رده چهارم قرار دارد، به آسیا میرود.
از سوی دیگر، پیشتر این از فدراسیون فوتبال شنیده شده بود که با توجه به نیمهکاره ماندن لیگ، در این فصل هیچ تیمی سقوط نمیکند، اما دو تیم از لیگ یک به لیگ برتر فصل آینده اضافه میشوند و لیگ ۱۸ تیمی برگزار خواهد شد.
چه اینکه با وجود تعطیلی لیگ برتر، فدراسیون فوتبال مشغول برگزاری بازیهای لیگ یک است.
به گفته محمدرضا کشوریفرد، کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت لازم را نداد که پس از برگزاری مسابقات لیگ برتر نمایندگان ایران برای حضور در لیگهای آسیایی معرفی شوند.
او گفت: «ما هم طبق قانون و عرف جهان فوتبال مجبور شدیم برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران به جدول فریز شده (ثابت مانده) لیگ برتر رجوع کنیم. با توجه به مهلت تعیین شده تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ براساس جدول فعلی لیگ برتر باشگاه ها به ایافسی معرفی می شوند.»
این تصمیم که از مدتها پیش به عنوان راهحل نهایی سهمیه آسیا شناخته میشد، درحالی یک روز به پایان مهلت قانونی اعلام میشود که در هفتههای گذشته جنجالهای زیادی دراینباره به راه افتاده بود و حتی پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی هم رایزنی کرده بود.
کشوریفرد درباره پرسپولیس گفته است: «به دلیل اینکه باشگاه پرسپولیس در رتبه ششم جدول لیگ قرار دارد نمی تواند به رقابت های آسیایی معرفی شود.»
تکلیف حضور سپاهان در سطح اول فوتبال ایران به دلیل بحران مالی در فولاد مبارکه اصفهان که در جنگ ۴۰ روزه مورد هدف قرار گرفت، هنوز مشخص نیست.
در فاصله ۱۲ روز تا جام جهانی، خبرگزاری مهر گزارش داده که فدراسیون فوتبال در پی ابهام صادر نشدن ویزای تیم ملی «با ارسال نامهای جدید به فیفا خواستار تعیین تکلیف فوری این پرونده شده است.» به نوشته خبرگزاری مهر فیفا پاسخی به نامههای فدراسیون فوتبال نمیدهد.
روز گذشته مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی گفت که نه ویزای مکزیک و نه ویزای آمریکا صادر نشده است.
به گفته او، «در آخرین مذاکرات اعلام شده است که «پروسه اداری، به احتمال بسیار زیاد، در همین هفته انجام میشود.»
سرپرست تیم ملی گفت: «ایمیلی به فیفا زدیم تا بدانیم چه روزی ویزاها صادر میشود. ما هم به ویزای مولتی مکزیک نیاز داریم و هم به ویزای مولتی آمریکا.»
خبرگزاری مهر در این باره نوشته که فیفا پاسخی به نامههای فدراسیون فوتبال نمیدهد: «فدراسیون فوتبال انتظار دارد فیفا هرچه سریعتر پاسخ روشنی به این مطالبه بدهد اما احتمالا باز هم فیفا بدون توجه به مشکل اساسی از کنار ان خواهد گذاشت تا فوتبال ملی در آستانه مشکلات اساسی در همین چند روز باقیمانده تا جام جهانی ۲۰۲۶ روبرو شود.»
پیشتر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، گفته بود برای حل مشکل ویزا، کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک تغییر کرده است.
از سوی دیگر، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک در حاشیه سفر به شهر تیخوانا که محل اصلی کمپ تیم ملی برای جام جهانی است گفت که هنوز مشخص نیست که آمریکا به تیم ملی ویزا میدهد یا نه.
نکته اینجاست که به روایت سفیر جمهوری اسلامی و همچنین رییس جمهور مکزیک، آمریکا حتی علاقه نداشته که تیم ایران در این کشور اقامت داشته باشد. به همین دلیل کمپ تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد.
بلاتکلیفی ویزای تیم ملی درحالی است که آمریکا برای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ویزا صادر نکرد تا او در نشستی در سازمان ملل حاضر شود.
ویدیوهای منتشر شده شبکههای اجتماعی نشان میدهد حدود ۳۰ هوادار آرسنال و پاریسنژرمن بامداد شنبه و پیش از فینال لیگ قهرمانان اروپا در بوداپست مجارستان، میزبان بازی، با یکدیگر درگیر شدند و آتش روشن کردند.
پلیس بوداپست گفته در حال بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته برای شناسایی آنهاست.
در بیانیه پلیس آمده است: «چندین هوادار در حوالی ساعت ۰۰:۲۰ بامداد شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۶، در منطقه هفتم بوداپست، خیابان کیرالی، با یکدیگر درگیر شدند. اداره پلیس تحقیقات را علیه افراد ناشناس به اتهام خشونت گروهی آغاز کرده و در چارچوب این پرونده، تصاویر دوربینها نیز در حال بررسی است.»
روز جمعه نیز دو مرد پرتغالی و یک مرد بریتانیایی پس از درگیری در محل جشنواره هواداران لیگ قهرمانان بازداشت و به اخلال در نظم عمومی متهم شدند.
پلیس همچنین اعلام کرد مردی بریتانیایی که روی سقف یک خودروی پارکشده رفته و به آن آسیب زده بود، بازداشت شده است.
به نوشته بی بی سی، برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان، نزدیک به ۴ هزار نیروی پلیس در سراسر پایتخت مجارستان مستقر خواهند شد. انتظار میرود دهها هزار هوادار بدون بلیت نیز به بوداپست سفر کنند.
زولتان یانوش کوچیک، معاون رئیس پلیس ملی مجارستان، روز سهشنبه گفت: «این بزرگترین استقرار یکروزه نیروهای پلیس در تاریخ مجارستان خواهد بود.»
این مسابقه بهعنوان رویدادی «پرریسک» توصیف شده و برنامهریزیهای امنیتی آن از بیش از یک سال پیش آغاز شده است.