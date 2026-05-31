افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، یک‌شنبه ۱۰ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «میان وعده‌های شعارگونه و واقعیت میدان، خبر قطعی این است: سربازان ما با ایستادن بر قلعه شقیف، فصل تازه‌ای از عزت را می‌نویسند.»

او افزود: «کنترل قلعه شقیف تنها یک دستاورد نظامی نیست، بلکه درهم‌ شکستن دوباره نماد غرور حزب‌الله است. حزب‌الله ما را به سستی متهم می‌کرد، اما قلعه‌هایش در برابر ضربات ما فرو ریخت.»

قلعه شقیف نام عربی این دژ تاریخی در جنوب لبنان است و بوفور، نام فرانسوی برجای‌مانده از دوران جنگ‌های صلیبی، در منابع غربی و اسرائیلی کاربرد بیشتری دارد.

گسترش عملیات اسرائیل در شمال رود لیتانی

ارتش اسرائیل ۱۰ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد عملیات اخیر چند روز پیش در ارتفاعات شقیف و منطقه وادی السلوقی آغاز شده است.

بر اساس این بیانیه، هدف عملیات نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله، از بین بردن نیروهای این گروه، رفع تهدیدها علیه شمال اسرائیل و گسترش خط دفاعی پیشرو است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور از رودخانه لیتانی عبور کرده‌اند، حملات خود را به مناطق شمال این رودخانه گسترش داده‌اند و دامنه عملیات به مناطق بیشتری در جنوب لبنان کشیده شده است.

به گفته ارتش، شقیف و وادی السلوقی محل استقرار زیرساخت‌های مهم حزب‌الله هستند که با کمک جمهوری اسلامی ایجاد شده‌اند و نیروهای حزب‌الله از این مناطق، صدها راکت به سوی اسرائیل و نیروهایش در جنوب لبنان شلیک کرده‎‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که پیش از ورود نیروهای زمینی اسرائیل، نیروی هوایی این کشور با پشتیبانی توپخانه و تانک‌ها زیرساخت‌های حزب‌الله را هدف قرار داد.

ارتش اسرائیل تاکید کرد نیروهای این کشور در نزدیکی شهر نبطیه در حال انجام عملیات هستند و در صورت لزوم، آمادگی گسترش دامنه این عملیات را دارند.

سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل ۱۰ خرداد در پستی دیگر در ایکس، از ساکنان جنوب لبنان، به‌ویژه مناطق جنوب رودخانه زهرانی، خواست خانه‌های خود را فورا تخلیه کنند و به شمال این رودخانه منتقل شوند.

ادرعی با اشاره به «نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله» گفت ارتش اسرائیل با قدرت علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد و هشدار داد حضور در نزدیکی نیروها، تاسیسات یا تجهیزات نظامی حزب‌الله می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.

کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب‌الله

تایمز اسرائیل به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد یک سرباز این کشور شنبه ۹ خرداد در حمله پهپادی حزب‌الله در جنوب لبنان کشته شد.

ارتش اسرائیل هویت این سرباز را مایکل تیوکین، ۲۱ ساله، با درجه گروهبان یکم، از یگان شناسایی تیپ گیواتی و اهل اشکلون اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، حمله حدود ساعت ۱۰:۳۰ شامگاه شنبه رخ داد؛ زمانی که یک پهپاد هدایت‌شونده از راه دور حزب‌الله به موضعی اصابت کرد که نیروهای تیپ گیواتی در آن مشغول عملیات بودند.

در پی این حمله، تیوکین جان خود را از دست داد و چهار سرباز دیگر دچار جراحات سطحی شدند. این نظامیان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.