‌بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا، دو معترض بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی در دی‌ماه ۱۴۰۴، در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند.

بنا بر این گزارش، این دو جوان معترض در زندان قزلحصار محبوس هستند.

دادگاه رسیدگی به پرونده مالکی و محمدی‌نیا روز دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند و بر اساس اطلاعات دریافتی، در معرض اجرای حکم قرار دارند.

مالکی و محمدی‌نیا در این پرونده به «محاربه از طریق تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران» متهم شده‌اند.

در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشت‌شده که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.