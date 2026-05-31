وب‌سایت «نور‌نیوز»، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در تحلیلی از مذاکرات بین واشینگتن و تهران نوشت وضعیت کنونی را باید بیش از آنکه «آستانه توافق» دانست، «آستانه تصمیم» نامید.

نور‌نیوز اشاره کرد: «واشینگتن هنوز نمی‌خواهد اهرم‌های فشار خود را از دست بدهد و تهران نیز حاضر نیست بدون دریافت امتیازهای ملموس وارد تفاهم شود»، و افزود: «نتیجه این وضعیت، همان فضای مبهمی است که امروز بر پرونده ایران و آمریکا سایه انداخته است؛ فضایی که در آن نه جنگ قطعی است، نه صلح قطعی، نه توافق شکل گرفته و نه مذاکرات شکست خورده است.»

به نوشته این وب‌سایت، «شاید مهم‌ترین واقعیت این باشد که هر دو طرف در حال آزمودن اراده یکدیگرند.»

نور‌نیوز نوشت: «آمریکا با تعلیق و ابهام می‌خواهد امتیاز بیشتری بگیرد و ایران با تکیه بر بازدارندگی و مقاومت می‌کوشد مانع تبدیل شدن مذاکرات به فرآیند تحمیل شود. از همین رو، سرنوشت تفاهم احتمالی نه فقط به متن توافق، بلکه به این پرسش وابسته است که کدام طرف زودتر به این جمع‌بندی برسد که ادامه بازی زمان، دیگر سودی برایش ندارد.»