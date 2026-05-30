100 %

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد بنیامین نقدی، زندانی سیاسی و از معترضان دی‌ماه، از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افسادفی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

او به کانال امتداد گفت که نقدی در شب سیزدهم دی ۱۴۰۴ در شیراز، به دلیل «شعله‌ور نمودن یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی» به سمت مامورین نیروی انتظامی بازداشت شده بود.

نیلی افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست نقدی با اتهام‌های «محاربه، عضویت در گروه‌های بر هم‌زننده امنیت، اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شد و نسبت به اتهام ایراد صدمه جسمانی به ماموران و حمل سلاح سرد منع تعقیب صادر شد.

این وکیل دادگستری گفت که در جلسه دادگاه، قضات تمامی اتهامات را مصداق افسادفی‌الارض تشخیص دادند و بر همین مبنا حکم اعدام برای نقدی صادر کردند.