شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران خبر داد که جمعی از پرستاران در استان یزد صبح شنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری، نسبت به پرداخت نشدن معوقات تعرفه‌های خدمات پرستاری اعتراض کردند.

به گفته این شورا، پرستاران گفتند مطالبات مربوط به تعرفه‌های خدمات پرستاری حدود شش ماه است که پرداخت نشده است و خواستار تعیین تکلیف و واریز این معوقات شدند.

در همین ارتباط، جامعه مطالبه گران پرستاری استان یزد در بیانیه‌ای از «اضافه‌کاری تحمیلی با مبالغ ناچیز، معوقات طولانی‌مدت، تعرفه‌های غیرواقعی و تبعیض آشکار میان پرستاران و برخی گروه‌های دیگر» انتقاد کرد و گفت که منزلت آن‌ها خدشه‌دار شده است.

در این بیانیه آمده است که پرستاران همچنان زیر فشار شیفت‌های طاقت‌فرسا و کمبود نیرو به کار گرفته می‌شوند، و اضافه شده است: «پرستاران از پرداخت مالیات‌های سنگین بر اضافه‌کار و تعرفه‌های ناچیز خود گلایه‌مندند؛ در حالی‌که همین دریافتی‌ها نیز پاسخگوی حداقل‌های زندگی نیست.

جامعه مطالبه گران پرستاری استان یزد افزود: «مشکل مسکن، نبود زمین و حمایت رفاهی، وام‌های ناچیز یا فقدان دسترسی به تسهیلات، بیمه تکمیلی ضعیف و هزینه‌های سنگین درمان برای خود پرستاران، تنها بخشی از دردهای این قشر زحمتکش است.»

در بیانیه تاکید شده که پرستاران استان یزد تا تحقق مطالبات قانونی و انسانی خود، مسیر مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز، متحدانه و قانونی را ادامه خواهند داد.