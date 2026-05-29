ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با رسانه روسی اسپوتنیک گفت: «آمریکا در مذاکرات قابل اعتماد نبوده و اگر رفتار خود را تغییر ندهد، توافقی شکل نخواهد گرفت.»
او ادامه داد جمهوری اسلامی «مدیریت تنگه هرمز را بهصورت دائمی دنبال میکند و این سیاست مقطعی نیست».
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود حکومت ایران قصد ندارد ذخایر اورانیوم غنیشده خود را به کشور ثالث منتقل کند.
به گزارش حالوش، با گذشت ۸۱ روز از ناپدید شدن دو صیاد بلوچ به نامهای انس ایراندوست و صمد ایراندوست که با یک قایق موتوری برای صیادی راهی آبهای آزاد دریای عمان شده بودند، همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست و خانوادههایشان در نگرانی و بیخبری بهسر میبرند.
انس ایراندوست ۲۷ ساله و پدر دو فرزند و صمد ایراندوست ۴۰ ساله و پدر پنج فرزند است و هر دو شهروند ساکن روستای پُزم از توابع شهرستان کنارک بودهاند. این دو شهروند بلوچ روز ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز تنشها و درگیریهای نظامی در منطقه پس از عزیمت برای صیادی ناپدید شدند.
به گفته منابع آگاه، خانوادههای این دو صیاد در این مدت بارها پیگیری کردهاند اما هیچ نهاد رسمی پاسخ روشنی درباره سرنوشت آنان نداده است.
در هفتهها و ماههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره ناپدید شدن ملوانان و صیادان بلوچ در آبهای دریای عمان، تنگه هرمز و مسیرهای اقیانوسی منتشر شده است.
جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با ایسنا گفت: «شرایط ایجاب میکند بر تنگه هرمز اعمال حاکمیت داشته باشیم و این ابزار راهبردی جدید اکنون از عناصر قدرت ایران محسوب میشود.»
او اضافه کرد: «️ایران باید بین امنیت ملی و آزادی کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز تعادل برقرار کند... ایران و عمان تعیینکننده سرنوشت حقوقی تنگه هرمز هستند.»
دهقانی فیروزآبادی با اشاره به مذاکرات جاری تهران و واشینگتن، چین را «ضامن تفاهم احتمالی» معرفی کرد و گفت برای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «تفاهم نسبت به تشدید تنش در اولویت است».
او مذاکرات را «بسیار سخت» و موضوع مطرحشده در آن را «بسیار پیچیده و گسترده» خواند و افزود: «پیشنهاد میشود تیم حقوقی پشتیبان مذاکره تقویت شود.»
گزارشهای تازه نشان میدهد در پی محاصره دریایی آمریکا، جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبهرو است.
به گزارش بلومبرگ، حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکن است بازگشت سریع چین به سطح واردات پیشین را رقم نزند.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از مواضع پاکستان و مالزی قدردانی کرد.
او نوشت: «در گفتوگوهایم با نخستوزیران مالزی و پاکستان برای تبریک عید سعید قربان، با تاکید بر پایبندی ایران به دیپلماسی، از مواضع انسانی مالزی و از ابتکار عمل و تلاشهای موثر پاکستان برای رسیدن به توافق تشکر کردم.»
پزشکیان افزود سیاست جمهوری اسلامی «گسترش همکاری با کشورهای مسلمان و همسایه در همه زمینهها» است.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد شاخهای محرمانه در موساد برای عملیات نفوذ و بیثباتسازی حکومت ایران ایجاد شده است.
به نوشته اسرائیل هیوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال ۲۰۲۱ و پس از آغاز ریاست داوید بارنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بود، اما بهتدریج به بخشی از راهبرد گستردهتر موساد برای «تغییر رژیم» تبدیل شد.
بر اساس این گزارش، مقامهای موساد معتقدند عملیاتهای اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است.
به گفته رییس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و «کار با ایران تمام نشده، بلکه تازه شروع شده است».
او افزود این واحد اکنون با شدت بیشتری فعالیت میکند و هدف آن «سریعتر کردن روند ساعت شنی پایان حکومت» است.
اسرائیل هیوم به نقل از منابعی که بهتازگی با رییس موساد گفتوگو کردهاند، نوشت او معتقد است اگر دونالد ترامپ از امضای توافقی که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد، خودداری کند و محاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال ۲۰۲۶ سقوط خواهد کرد.