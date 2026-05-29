بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی ارتش اسرائیل، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش این کشور، در بازدید از مواضع ارتش در مزارع شبعا، در خاک لبنان، گفت هر ضربه به حزبالله، ضربهای به «محور جمهوری اسلامی» و «سرمایهگذاری جمهوری اسلامی در منطقه» است.
زمیر افزود ارتش اسرائیل برای هرگونه تحول احتمالی، از جمله در برابر جمهوری اسلامی، در سطح بالایی از آمادگی قرار دارد.
او گفت هیچ نقطهای برای حزبالله به دژ یا منطقه امن تبدیل نخواهد شد و افزود: «خط زرد ما را محدود نمیکند؛ هر جا تهدیدی شناسایی کنیم و هر جا لازم باشد آن را از میان برداریم، اقدام خواهیم کرد.»
زمیر همچنین گفت ارتش اسرائیل در صورت نیاز عملیاتی، به پیشروی در مناطق جدید ادامه خواهد داد.
رییس ستاد ارتش اسرائیل هدف عملیاتها را «تشدید ضربه به حزبالله، دور کردن تهدیدها و تقویت دفاع از شهرکهای شمالی» عنوان کرد و گفت نیروهای اسرائیلی همچنان در حال پیشروی و عملیات هستند.
زمیر همچنین گفت از آغاز جنگ تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ عضو حزبالله کشته شدهاند که دو هزار و ۵۰۰ نفر از آنها از زمان آغاز عملیات «غرش شیران» کشته شدهاند.
او افزود تهدید پهپادها یک چالش است، اما ارتش اسرائیل برای مقابله با آن، راهحلهای عملیاتی و فناورانه را در حال توسعه و اجرا دارد.
به گفته زمیر، ارتش اسرائیل به تعقیب عوامل و فرماندهان واحدهای پهپادی حزبالله در همه سطوح ادامه خواهد داد و «در هر مکانی که تهدیدی شناسایی شود، به آن حمله خواهد کرد.»