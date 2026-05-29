شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از وخامت بحران معیشت، رکود اقتصادی و نایاب شدن برخی داروها خبر دادند.

در ادامه، گزیده‌ای از پیام‌های مردمی آمده است:

- «از تهران هستم. قرص جیدنیو و آمپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی‌ترین داروی بیماران تالاسمی است، نایاب شده و هیچ کجا نیست. داروی تولید داخل بی‌کیفیت، بی‌اثر و با عوارض بالاست. بدون دارو، نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار ۲۳۰۰۰ بیمار تالاسمی است.»

- «در شهرک صنعتی اشتهارد کار می‌کنم. بیشتر شرکت‌ها تعدیل نیرو کردن. بعضی شرکت‌ها ناهار و سرویس رو هم برداشتن و حقوق رو نصف می‌دن.»

- «از بندر گناوه پیام می‌دم. بازار گناوه خوابیده و دیگه نمی‌تونیم جنس از امارات بیاریم. الان لوازم جانبی موبایل، لباس، کفش و تمام جنس‌هایی که از امارات می‌اومد، داره تموم می‌شه.»