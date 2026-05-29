ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری، حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان‌ها اعلام کرد و این اقدام را «شرم‌آور» خواند.

او در شبکه ایکس نوشت: «این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان، معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است.»

بن‌گویر افزود: «در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدم‌ربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آن‌ها می‌جنگند در یک فهرست قرار می‌دهد.»

او همچنین نوشت: «وقتی حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می‌گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است.»

بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، نیروهای امنیتی اسرائیل به ارتکاب مواردی از خشونت جنسی علیه فلسطینیان، از جمله تجاوز، آزار جنسی، بازرسی‌های برهنه و تیراندازی به اندام‌های جنسی، متهم شده‌اند؛ مواردی که به گفته سازمان ملل عمدتا در جریان بازداشت و بازجویی رخ داده است.