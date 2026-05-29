خبرنامه خواجهنصیر گزارش داد شماری از دانشجویان «آزادیخواه» با تماسها و ابلاغیههای جدید برای حضور در جلسات کمیته انضباطی احضار شدهاند.
بر اساس این گزارش، این احضارها در ادامه روند احضارهای پیشین و پروندهسازیهای انضباطی علیه دانشجویان و در شرایطی صورت گرفته که به نوشته این رسانه دانشجویی، کشور همچنان در وضعیت پساجنگی و آتشبس شکننده قرار دارد.
خبرنامه خواجهنصیر نوشت برخی دانشجویان غیربومی که بهدلیل شرایط جنگی، تعطیلیها و مجازی شدن ترم به شهرهای محل سکونت خود بازگشتهاند نیز موظف شدهاند ظرف چند روز خود را به تهران برسانند یا بهصورت تلفنی در جلسه شرکت کنند.
بنا بر اعلام این رسانه دانشجویی، جلسه کمیته انضباطی این دانشجویان قرار است ۹ خرداد برگزار شود.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری، حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندانها اعلام کرد و این اقدام را «شرمآور» خواند.
او در شبکه ایکس نوشت: «این گزارش شرمآور بار دیگر نشان میدهد این سازمان، معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است.»
بنگویر افزود: «در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدمربایی میشوند، سازمان ملل تروریستها و کسانی را که با آنها میجنگند در یک فهرست قرار میدهد.»
او همچنین نوشت: «وقتی حماس و سازمان زندانهای اسرائیل در یک فهرست قرار میگیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است.»
بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، نیروهای امنیتی اسرائیل به ارتکاب مواردی از خشونت جنسی علیه فلسطینیان، از جمله تجاوز، آزار جنسی، بازرسیهای برهنه و تیراندازی به اندامهای جنسی، متهم شدهاند؛ مواردی که به گفته سازمان ملل عمدتا در جریان بازداشت و بازجویی رخ داده است.
ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور، شینبت، در بیانیهای مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلیم، جانشین فرمانده تیپ شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حملهای در شمال نوار غزه کشته شده است.
بر اساس این بیانیه، اسلیم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله هفتم اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر، بهویژه در دوره اخیر، در طراحی دهها حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد فرد دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشته و نتایج این حمله در حال بررسی است. به گفته ارتش، پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان، از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی، انجام شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودک، برای تحمل شش سال حبس به دادسرای کرمان احضار شده است. همزمان، نویان حجازی، شهروند بهائی ساکن جویبار، از سوی دادگاه انقلاب به حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
از شهیدی یزدی خواسته شده است ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
این شهروند بهائی مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایراناینترنشنال گفت پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید.
به گفته این منبع، مقامهای قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدیدنظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع، امکان پیگیری موثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
شبکه سیانان با استناد به تحلیل تصاویر ماهوارهای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی، گسترده و سریع ارزیابی میشود.
بر اساس این گزارش، سیانان ۶۹ تونل در ۱۸ پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان میدهد از زمان آغاز آتشبس، دستکم ۵۰ ورودی مسدودشده بازگشایی شده و بسیاری از ورودیهای دیگر نیز در حال تعمیر هستند.
سیانان در ادامه به نمونهای در غرب ایران اشاره کرد و نوشت تاسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر چهار ورودی آن تخریب شد. با این حال، تصاویر جدید نشان میدهد دو ورودی اکنون کاملا باز به نظر میرسد و جادههای لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده است.
به گزارش سیانان، جمهوری اسلامی همچنین در حال پاکسازی دو ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از ۱۰ دهانه ایجادشده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است.
شبکه سیانان گزارش داد که گستردگی دهانههای ایجادشده نشان میدهد برای مسدود کردن تنها دو ورودی تونل، حجم زیادی از قدرت آتش بهکار رفته بود. در حالیکه جمهوری اسلامی برای بازگشایی آنها عمدتا از کامیونهای حمل آوار و بولدوزر استفاده میکند.
وزارت خارجه پاکستان در شبکه ایکس اعلام کرد محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، در سفری رسمی وارد واشینگتن دیسی شده است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، او هنگام ورود از سوی رضوان سعید شیخ، سفیر پاکستان در آمریکا و شماری از مقامهای ارشد سفارت این کشور مورد استقبال قرار گرفت.
اسحاق دار در جریان این سفر با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتوگو خواهد کرد.
وزارت خارجه پاکستان افزود او پس از پایان برنامههای رسمی خود، همان روز به اسلامآباد بازخواهد گشت.
این سفر در حالی انجام میشود که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.