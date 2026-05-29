محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، گفت: «موشک فقط وسیله دفاعی نیست، بلکه مقدمه آبادانی، ایجاد امنیت و سازندگی است و فراهم شدن زمینه توسعه نیز در گرو آن است.»

او افزود: «در حوزه دیپلماسی باید همان ۱۰ شرط مورد تایید مجتبی خامنه‌ای ملاک باشد، در این شروط اشاره‌ای به موضوع هسته‌ای نشده است، بنابراین نباید صحبتی درباره هسته‌ای باشد.»

حسینی همدانی گفت: «مصوبه‌های مجلس باید به گونه‌ای باشد که هزینه جنگ برای دشمن افزایش یابد و تنگه هرمز ابزار قدرت ما است و نباید به‌راحتی از آن صرف نظر شود.»