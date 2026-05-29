به نوشته این روزنامه، در حالی که جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه دارد، تیم ملی فوتبال ایران قصد دارد در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کند؛ رقابتی که آمریکا یکی از میزبانان اصلی آن است.

روزنامه واشینگتن تایمز این وضعیت را اتفاقی کم‌سابقه در تاریخ ورزش توصیف کرده و نوشته است که به سختی می‌توان نمونه‌ای مشابه پیدا کرد که ورزشکاران یک کشور در حال جنگ، برای شرکت در یک رویداد بزرگ ورزشی به کشور طرف مقابل سفر کرده باشند.

ایران قرار بود کمپ تمرینی خود را در آریزونا برپا کند و سه بازی مرحله گروهی را در آمریکا برگزار کند، اما پس از آغاز درگیری‌های نظامی در اواخر فوریه، برنامه‌ها تغییر کرد. با وجود درخواست مقام‌های ایرانی برای انتقال مسابقات به کانادا یا مکزیک، فیفا با این درخواست موافقت نکرد و تاکید کرد جنگ تاثیری بر برنامه مسابقات نخواهد داشت. در نهایت، دولت مکزیک پذیرفت میزبان کمپ تمرینی تیم ملی ایران در شهر تیخوانا باشد.

در گزارش واشینگتن تایمز آمده است که دولت آمریکا اگرچه مانع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی را نشده، اما درباره اقامت اعضای کاروان ایران در خاک آمریکا ملاحظاتی دارد. به نوشته این روزنامه، ایران خواستار صدور ویزای چندبار ورود برای بازیکنان، مربیان و اعضای کادر پشتیبانی شده است. این در حالی است که آمریکا محدودیت‌های گسترده‌ای برای سفر شهروندان ایرانی اعمال کرده، هرچند وعده داده برای جام جهانی استثناهایی در نظر گرفته شود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در اظهاراتی گفته بود واشنگتن اجازه نخواهد داد افرادی که به گفته او با سپاه پاسداران ارتباط دارند، تحت عنوان خبرنگار یا اعضای کادر ورزشی وارد آمریکا شوند. در مقابل، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، تاکید کرده است که تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی، از جمله افرادی که دوران خدمت سربازی خود را در سپاه گذراندند، باید بدون مشکل ویزا دریافت کنند. او همچنین گفته تیم ملی ایران «بدون عقب‌نشینی از باورها، فرهنگ و اعتقادات خود» در مسابقات حاضر خواهد شد.

واشینگتن تایمز در بخش دیگری از گزارش خود به پیشینه تاریخی این موضوع پرداخته و نوشته است که جام جهانی و المپیک همواره تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده‌اند، اما کمتر پیش آمده که کشوری در میانه یک درگیری نظامی، در رویدادی که از سوی دشمن خود میزبانی می‌شود شرکت کند. به اعتقاد برخی مورخان، حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از این منظر می‌تواند اتفاقی تاریخی و کم‌سابقه در ورزش جهان باشد.

ایران در مرحله گروهی این مسابقات باید به مصاف مصر، بلژیک و نیوزیلند برود و هر سه مسابقه خود را در خاک آمریکا برگزار خواهد کرد. با این حال، همچنان ابهام‌هایی درباره روند صدور ویزا و شرایط حضور کامل کاروان ایران در این رقابت‌ها وجود دارد.