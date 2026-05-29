بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی ارتش اسرائیل، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش این کشور، در بازدید از مواضع ارتش در مزارع شبعا، در خاک لبنان، گفت هر ضربه به حزبالله، ضربهای به «محور جمهوری اسلامی» و «سرمایهگذاری جمهوری اسلامی در منطقه» است.
زمیر افزود ارتش اسرائیل برای هرگونه تحول احتمالی، از جمله در برابر جمهوری اسلامی، در سطح بالایی از آمادگی قرار دارد.
او گفت هیچ نقطهای برای حزبالله به دژ یا منطقه امن تبدیل نخواهد شد و افزود: «خط زرد ما را محدود نمیکند؛ هر جا تهدیدی شناسایی کنیم و هر جا لازم باشد آن را از میان برداریم، اقدام خواهیم کرد.»
زمیر همچنین گفت ارتش اسرائیل در صورت نیاز عملیاتی، به پیشروی در مناطق جدید ادامه خواهد داد.
رییس ستاد ارتش اسرائیل هدف عملیاتها را «تشدید ضربه به حزبالله، دور کردن تهدیدها و تقویت دفاع از شهرکهای شمالی» عنوان کرد و گفت نیروهای اسرائیلی همچنان در حال پیشروی و عملیات هستند.
زمیر همچنین گفت از آغاز جنگ تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ عضو حزبالله کشته شدهاند که دو هزار و ۵۰۰ نفر از آنها از زمان آغاز عملیات «غرش شیران» کشته شدهاند.
او افزود تهدید پهپادها یک چالش است، اما ارتش اسرائیل برای مقابله با آن، راهحلهای عملیاتی و فناورانه را در حال توسعه و اجرا دارد.
به گفته زمیر، ارتش اسرائیل به تعقیب عوامل و فرماندهان واحدهای پهپادی حزبالله در همه سطوح ادامه خواهد داد و «در هر مکانی که تهدیدی شناسایی شود، به آن حمله خواهد کرد.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، جمعه هشتم خرداد در جریان بازدید از نیروهای آمریکایی مستقر در ناو یواساس باکسر در سنگاپور، با اشاره به سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت اگر جمهوری اسلامی توافق را نپذیرد، با این نیروها روبهرو خواهد شد.
او با اشاره به نشست کابینه دولت ترامپ، گفت: «رییسجمهوری در نشست کابینه گفت ایران یا باید توافق روی میز را به روش درست بپذیرد یا با مرد من در سمت چپ روبهرو شود. آن فرد من بودم. اما در واقع من نیستم، بلکه شما هستید.»
هگست این سخنان را در جمع نیروهای نظامی آمریکا مستقر در ناو یواساس باکسر که در سنگاپور پهلو گرفته است، بیان کرد و در جریان این بازدید در تمرینهای آمادگی جسمانی آنها نیز شرکت کرد.
یونیسف اعلام کرد در هفته گذشته بهطور میانگین هر ۲۴ ساعت ۱۱ کودک در لبنان کشته یا زخمی شدهاند؛ همزمان با آنکه اسرائیل با وجود آتشبس، حملات خود را در سراسر لبنان گسترش داده است.
بر اساس اعلام این نهاد، در هفت روز گذشته در مجموع ۷۷ کودک کشته یا زخمی شدهاند. یونیسف همچنین اعلام کرد از زمان آغاز آتشبس در ۲۷ فروردین، ۵۵ کودک کشته و ۲۱۲ کودک دیگر زخمی شدهاند. ریکاردو پیرس، سخنگوی یونیسف، این آمار را «تکاندهنده» توصیف کرد.
به گزارش رویترز، حملات سنگین اسرائیل شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه شهرها و روستاهایی در جنوب لبنان را هدف قرار داد. اسرائیل پیشتر بخش جدیدی از این منطقه را «منطقه درگیری» اعلام کرده بود. همچنین پنجشنبه یک حمله هوایی اسرائیل ساختمانی را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد.
آتشبسی که آمریکا ۲۷ فروردین اعلام کرد، قرار بود به جنگ میان اسرائیل و حزبالله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، که از ۱۲ اسفند آغاز شده بود پایان دهد، اما درگیریها همچنان ادامه دارد.
حملات علیه حزبالله لبنان در حال شدت گرفته که برخی تحلیلگران معتقدند اسرائیل میکوشد پیش از آنکه توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا محدودیت تازهای بر عملیاتش در لبنان اعمال کند، تا حد ممکن به حزبالله ضربه بزند