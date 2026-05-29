به گزارش رویترز، زلنسکی پنج‌شنبه هفت خرداد در یک نشست خبری در حضور اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، از توافق برای خرید و انتقال جنگنده‌های گریپن به اوکراین خبر داد.

بر اساس این توافق، اوکراین ۲۰ فروند جنگنده جدید گریپن ای را با استفاده از وام حمایتی اتحادیه اروپا خریداری می‌کند.

زلنسکی گفت کی‌یف دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از بسته وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را برای این خرید اختصاص داده است. تحویل این جنگنده‌ها از سال ۲۰۳۰ آغاز خواهد شد.

همزمان، سوئد ۱۶ فروند جنگنده قدیمی‌تر گریپن سی/دی را در سال ۲۰۲۷ به اوکراین اهدا می‌کند تا نیازهای فوری دفاع هوایی این کشور را پوشش دهد.

گریپن که محصول شرکت سوئدی ساب است، به‌عنوان گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر نسبت به جنگنده‌هایی مانند اف-۳۵ شناخته می‌شود و قابلیت عملیات از پایگاه‌های پراکنده و حتی جاده‌های عادی را دارد.

100 %

به گفته زلسنکی، اوکراین قصد دارد در نهایت تمامی ۱۵۰ فروند جنگنده گریپن ای پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه اولیه با سوئد را خریداری کند.

کریسترسون نیز گریپن را «بهترین و مناسب‌ترین انتخاب برای اوکراین» توصیف کرد و گفت: «امروز گام مهم دیگری در این مسیر مشترک برمی‌داریم.»

استقبال بریتانیا

دولت بریتانیا پنج‌شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به این که جنگنده‌ها گریپن توان رزمی هوایی اوکراین را در برابر تهاجم روسیه تقویت می‌کنند، گفت این توافق در نهایت به سازگاری بیشتر نیروهای اوکراینی با استانداردهای ناتو کمک خواهند کرد.

دولت بریتانیا با تاکید بر این که این توافق از بیش از پنج هزار شغل در بریتانیا پشتیبانی می‌کند، گفت: «بیش از ۳۰ درصد قطعات هر فروند گریپن در این کشور تولید می‌شود و دست‌کم ۵۰ شرکت بریتانیایی در اجرای این قرارداد مشارکت دارند.»

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز گفت این توافق نشان می‌دهد صنایع دفاعی بریتانیا می‌توانند هم از اشتغال داخلی حمایت کنند و هم توان دفاعی اوکراین را افزایش دهند.

میکائل یوهانسون، مدیرعامل ساب، این توافق را «روز بزرگی» برای شرکت خود توصیف کرد و گفت افزایش شمار کشورهای استفاده‌کننده از گریپن، توانایی‌های این جنگنده را بیش از پیش نشان خواهد داد.

دولت بریتانیا اعلام کرد مجموع کمک‌های نظامی بریتانیا و سوئد به اوکراین از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ تاکنون به ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند رسیده است.

سوئد نیز در همین بازه زمانی حدود ۱۲ میلیارد یورو کمک نظامی و غیرنظامی به اوکراین ارائه کرده و هشت میلیارد یورو دیگر برای سال جاری و سال آینده اختصاص داده است.