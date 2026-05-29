اکنون قطعی است که دومین گرنداسلم سال را بازیکنی فتح خواهد کرد که تاکنون چنین عنوانی را به دست نیاورده است. نوواک جوکوویچ آخرین قهرمان گرنداسلم حاضر در پاریس بود.

جدی‌ترین مدعی حال حاضر الکساندر زورف است که امشب در دور سوم به مصاف کوئنتن آلیس می‌رود.

حذف جوکوویچ، به این معناست که از میان پنج نفر برتر رنکینگ، تنها زورف در جدول باقی مانده است.

یانیک سینر، نفر اول جهان، در دور دوم و آن هم پس از برتری ۲-۰ در ست‌ها مقابل خوان مانوئل سروندولو از آرژانتین، به دلیل گرمازدگی شکست خورد.

کارلوس آلکاراس، نفر دوم جهان، به دلیل آسیب‌دیدگی دست از حضور در پاریس انصراف داد.

بن شلتون، نفر پنجم رنکینگ، نیز در دور دوم مقابل رافائل کولینیون بلژیکی حذف شد.

در حالی که مسیر نوواک جوکوویچ برای رسیدن به بیست‌وپنجمین عنوان گرنداسلمش بیش از هر زمان دیگری در نزدیک به سه سال گذشته هموار به نظر می‌رسید، این فرصت از دست رفت.

آخرین باری که بازیکنی غیر از یانیک سینر یا کارلوس آلکاراس فاتح یک تورنمنت گرنداسلم شد، به یو‌اس اوپن ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ جایی که جوکوویچ قهرمان شد. حالا این روند دست‌کم تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

آخرین باری که رکورددار صدرنشینی جهان در دور سوم یک گرنداسلم حذف شده بود، به یو‌اس اوپن ۲۰۲۴ برمی‌گردد.

در رولان گاروس نیز آخرین حذف زودهنگام او در سال ۲۰۰۹ رقم خورد؛ زمانی که مقابل فیلیپ کولشرایبر آلمانی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

امشب، نواک جوکوویچ در میان تشویق پرشور تماشاگران زمین را ترک کرد؛ آیا این آخرین باری است که این ستاره ۳۹ ساله را در رولان گاروس می‌بینیم؟