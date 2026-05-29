مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، بار دیگر درباره این موضوع صحبت کرده و خواستار ورود فیفا به این پرونده شده است.

مهدی تاج در ویدیویی که از سوی رسانه‌های ایرانی منتشر شده، گفت: «فیفا باید اطمینان حاصل کند که ویزاها صادر می‌شوند تا بازیکنان بتوانند از کمپ اصلی خود در مکزیک به آمریکا سفر کرده و پس از مسابقات بازگردند.»

به نوشته این روزنامه بلژیکی، بازیکنان تیم ملی ایران ماه‌هاست در انتظار دریافت این مجوز هستند. ایران قرار است هر سه مسابقه خود در مرحله گروهی، از جمله دیدار مقابل بلژیک در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، را در خاک آمریکا برگزار کند.

از اوایل اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی و آمریکا درگیر یک درگیری نظامی بوده‌اند. در پی این تنش‌ها، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هفته گذشته تصمیم گرفت محل کمپ اصلی تیم ملی را از شهر توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کند؛ کشوری که به همراه آمریکا و کانادا میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه از فیفا خواست برای حل این مشکل وارد عمل شود. به گفته او، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، شخصا تضمین داده است که تمامی بازیکنان تیم ملی ایران ویزای لازم را دریافت خواهند کرد. با این حال، زمان به سرعت در حال سپری شدن است. دو هفته پیش نیز نمایندگان فیفا و مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در ترکیه، جایی که تیم ملی در حال آماده‌سازی برای جام جهانی است، جلسه‌ای برگزار کرده بودند.

با وجود این، هنوز ابهام‌هایی درباره امکان ورود تمامی بازیکنان، اعضای کادر فنی و به‌ویژه مدیران فدراسیون به آمریکا وجود دارد. در این گزارش آمده است که برخی از مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط احتمالی با سپاه پاسداران، نهادی که از سوی واشنگتن به عنوان یک سازمان «تروریستی» شناخته می‌شود، ممکن است با محدودیت‌هایی برای ورود به آمریکا مواجه شوند.