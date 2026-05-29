محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکره‌‌کننده جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «ما امتیازات را نه با گفت‌وگو، بلکه با موشک‌‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.»

او افزود جمهوری اسلامی «هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها» ندارد و تنها رفتارها را معیار قرار می‌دهد. قالیباف تاکید کرد هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.

قالیباف همچنین نوشت: «پیروز هر توافق، کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.»