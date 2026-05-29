عراقچی: با وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن گفتوگو کردم
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره تماس تلفنی با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، همبستگی جمهوری اسلامی را با عمان در برابر هرگونه تهدید ابراز کرد و گفت: «ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیتهای حاکمیتی و حقوق بینالملل گفتوگو کردیم.»
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال میگویند با وجود اعلام مقامهای حکومت مبنی بر بازگشایی اینترنت جهانی در ایران، همچنان سرعت و کیفیت اینترنت تفاوت چندانی نکرده است.
مخاطبان در پیامهای خود میگویند که همچنان کسبوکار و آموزش آنها با بحران مواجه است.
مخاطبان در پیامهای خود وضعیت فعلی اینترنت در ایران را با عبارت «فیلترنت» توصیف میکنند.
اینقدر مردم را اذیت نکنید
شهروندی در پیام خود نوشت: «یکجوری اینترنت را برای ما باز کردهاند، انگار به بچه شکلات میدهند. همه پلتفرمها فیلتر هستند، با هزار بدبختی باید یک فیلترشکن دانلود کنی و آن هم بعد از ۱۰ دقیقه دوباره قطع میشود. اینقدر مردم را اذیت نکنید.»
از موضوعات دیگری مخاطبان به آن اشاره کردهاند، تشدید فیلترینگ نسبت به قبل است.
یکی از مخاطبان گفت: «چه آزادی اینترنتی که شدیدتر از فیلترینگ قبل اجرا شده است. من بیش از ۲۰ فیلترشکن را امتحان کردهام؛ یکی دو تا وصل میشوند و در حد دو دقیقه بعد قطع میشوند. دوباره باید قطع و وصل کنید، البته اگر دوباره وصل بشوند. بیزار شدهایم.»
جامعه دچار فرسودگی روانی شده است
این مشکلات موجب فشارهای روانی و فرسودگی اجتماعی میان شهروندان شده است.
یک مخاطب در پیام خود گفت: «۱۸ و ۱۹ دی را فراموش کردهاید؟ چون میگویید بعد از سه ماه خوشحالید که نت وصل شده! ما پنج ماه است اینترنت نداریم، پنج ماه.»
بنا به آمار ارائهشده از سوی مقامهای حکومت مجموعا حدود ۲۰ میلیون دانشجو و دانشآموز در کشور ثبتنام شدهاند که وضعیت تحصیل آنها در سال تحصیلی جاری بهشدت بهدلیل قطع اینترنت تحت تاثیر قرار گرفته است.
یکی از مخاطبان محدودیت دسترسی به وبسایتهای مربوط به حوزه اشتغال و علمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اینترنت وصل شده، ولی به قبل از جنگ برنگشته است. واتساپ قبلا رفع فیلتر شده بود، ولی الان حتی لینکدین را هم فیلتر کردهاند.»
خسارتهای اقتصادی جبران نشده است
شهروندان همچنین میگویند بازگشایی محدود اینترنت نتوانسته خسارتهای اقتصادی ماههای گذشته را جبران کند و بسیاری از کسبوکارها همچنان با رکود و کاهش درآمد مواجهاند.
صاحب یک کافینت از فردیس کرج در پیام خود نوشت: «کاسبی ما از زمان جنگ تا الان هنوز خراب است و اینترنت با اینکه باز شده، همچنان مختل است. همان تعداد اندک مشتری هم که میآیند، با این اینترنت نمیشود کارشان را انجام داد؛ حتی سایتهای داخلی خودشان هم باز نمیشوند.»
برخی مخاطبان نیز از افزایش هزینه استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ گلایه کردهاند. یکی از آنها گفت: «فیلترشکنی که قبلا چهار هزار تومان میدادم، الان باید ۵۰ هزار تومان بدهم.»
مخاطب دیگری نیز نوشت: «الان فیلترشکن گیگی ۳۸ هزار تومان شده، چه خبر است؟»
وضعیت اینترنت عادیسازی شده است
در شماری از پیامها، شهروندان از آنچه «عادیسازی وضعیت اینترنت» میخوانند انتقاد کردهاند و معتقدند دسترسی محدود فعلی نباید بهعنوان یک دستاورد تلقی شود.
یکی از مخاطبان نوشت: «کسانی که میگویند اینترنت وصل شده و خوشحال هستند، از چه چیزی خوشحالید؟ از اینترنت قطرهچکانی که فقط اسمش بینالملل است؟»
برخوردهای امنیتی ادامه دارد
برخی شهروندان نیز به محدودیتهای مرتبط با آزادی بیان و فعالیت در شبکههای اجتماعی اشاره کردهاند.
در یکی از پیامها آمده است: «خط پدر من را بهخاطر چند پست، استوری و لایک مسدود کردند و برایش پرونده تشکیل دادند. چطور میتوانند اسم این را آزادی بیان بگذارند؟»
گروهی از مخاطبان نیز تاکید کردهاند که حتی بازگشت اینترنت به شرایط پیش از جنگ، به معنای دسترسی آزاد به اینترنت نخواهد بود.
یکی از آنها در پیام خود نوشت: «حتی اگر اینترنت به حالت قبل هم برگردد، باز هم ما از حق طبیعی خودمان محروم هستیم. اکثر برنامهها فیلتر هستند و سرعت اینترنت بهشدت ضعیف است.»
برخی پیامها همچنین نشان میدهد که بخشی از شهروندان، محدودیتهای اینترنتی را نشانهای از نگرانی حکومت نسبت به دسترسی آزاد مردم به اطلاعات میدانند.
در یکی از این پیامها آمده است: «با این همه قلدری که حکومت دارد، میترسد اینترنت را بهصورت کامل و بدون فیلتر در دسترس مردم بگذارد.»
پلیس مبارزه با تروریسم لندن جمعه هشتم خرداد اعلام کرد یک شهروند یونانی به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده است. به گفته پلیس، این پرونده به هدف قرار دادن یک روزنامهنگار مستقر در بریتانیا که برای ایراناینترنشنال فعالیت میکند، مربوط است.
بر اساس بیانیه پلیس، ایوانیس آیدینیدیس، ۴۶ ساله، شهروند یونان و ساکن مونیخ آلمان، ۲۶ اردیبهشت در منطقه وست ساسکس از سوی کارآگاهان پلیس مبارزه با تروریسم لندن بازداشت شد.
دادگاه وستمینستر مجوز ادامه بازداشت او را تا ۹ خرداد صادر کرد و پس از هماهنگی با دادستانی سلطنتی، اتهامهای مرتبط علیه او ثبت شد.
پلیس اعلام کرد بر اساس ارزیابیها، تهدید گستردهتری علیه عموم مردم در ارتباط با این پرونده وجود ندارد.
هلن فلانگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت: «میدانیم این موضوع ممکن است نگرانیهایی بهویژه در میان افرادی که در رسانههای فارسیزبان فعالیت میکنند ایجاد کند. ما با شماری از سازمانها و افراد همکاری نزدیک داریم تا درباره ایمنی و امنیت به آنها مشاوره و حمایت ارائه دهیم و این شامل فرد و سازمان مرتبط با این پرونده نیز میشود. اگر کسی درباره امنیت خود نگرانی دارد، میتواند با پلیس محلی تماس بگیرد.»
اوکراین و سوئد اعلام کردند کییف ۲۰ فروند جنگنده گریپن ای از سوئد خریداری خواهد کرد و استکهلم نیز ۱۶ فروند جنگنده گریپن سی/دی را در سال ۲۰۲۷ به کییف تحویل میدهد. به گفته ولودیمیر لنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این کشور در نهایت قصد دارد ۱۵۰ فروند از این جنگندهها را خریداری کند.
به گزارش رویترز، زلنسکی پنجشنبه هفت خرداد در یک نشست خبری در حضور اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، از توافق برای خرید و انتقال جنگندههای گریپن به اوکراین خبر داد.
بر اساس این توافق، اوکراین ۲۰ فروند جنگنده جدید گریپن ای را با استفاده از وام حمایتی اتحادیه اروپا خریداری میکند.
زلنسکی گفت کییف دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از بسته وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را برای این خرید اختصاص داده است. تحویل این جنگندهها از سال ۲۰۳۰ آغاز خواهد شد.
همزمان، سوئد ۱۶ فروند جنگنده قدیمیتر گریپن سی/دی را در سال ۲۰۲۷ به اوکراین اهدا میکند تا نیازهای فوری دفاع هوایی این کشور را پوشش دهد.
گریپن که محصول شرکت سوئدی ساب است، بهعنوان گزینهای کمهزینهتر نسبت به جنگندههایی مانند اف-۳۵ شناخته میشود و قابلیت عملیات از پایگاههای پراکنده و حتی جادههای عادی را دارد.
به گفته زلسنکی، اوکراین قصد دارد در نهایت تمامی ۱۵۰ فروند جنگنده گریپن ای پیشبینیشده در تفاهمنامه اولیه با سوئد را خریداری کند.
کریسترسون نیز گریپن را «بهترین و مناسبترین انتخاب برای اوکراین» توصیف کرد و گفت: «امروز گام مهم دیگری در این مسیر مشترک برمیداریم.»
استقبال بریتانیا
دولت بریتانیا پنجشنبه در بیانیهای با اشاره به این که جنگندهها گریپن توان رزمی هوایی اوکراین را در برابر تهاجم روسیه تقویت میکنند، گفت این توافق در نهایت به سازگاری بیشتر نیروهای اوکراینی با استانداردهای ناتو کمک خواهند کرد.
دولت بریتانیا با تاکید بر این که این توافق از بیش از پنج هزار شغل در بریتانیا پشتیبانی میکند، گفت: «بیش از ۳۰ درصد قطعات هر فروند گریپن در این کشور تولید میشود و دستکم ۵۰ شرکت بریتانیایی در اجرای این قرارداد مشارکت دارند.»