جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با ایسنا گفت: «شرایط ایجاب میکند بر تنگه هرمز اعمال حاکمیت داشته باشیم و این ابزار راهبردی جدید اکنون از عناصر قدرت ایران محسوب میشود.»
او اضافه کرد: «️ایران باید بین امنیت ملی و آزادی کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز تعادل برقرار کند... ایران و عمان تعیینکننده سرنوشت حقوقی تنگه هرمز هستند.»
دهقانی فیروزآبادی با اشاره به مذاکرات جاری تهران و واشینگتن، چین را «ضامن تفاهم احتمالی» معرفی کرد و گفت برای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «تفاهم نسبت به تشدید تنش در اولویت است».
او مذاکرات را «بسیار سخت» و موضوع مطرحشده در آن را «بسیار پیچیده و گسترده» خواند و افزود: «پیشنهاد میشود تیم حقوقی پشتیبان مذاکره تقویت شود.»
گزارشهای تازه نشان میدهد در پی محاصره دریایی آمریکا، جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبهرو است.
به گزارش بلومبرگ، حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکن است بازگشت سریع چین به سطح واردات پیشین را رقم نزند.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از مواضع پاکستان و مالزی قدردانی کرد.
او نوشت: «در گفتوگوهایم با نخستوزیران مالزی و پاکستان برای تبریک عید سعید قربان، با تاکید بر پایبندی ایران به دیپلماسی، از مواضع انسانی مالزی و از ابتکار عمل و تلاشهای موثر پاکستان برای رسیدن به توافق تشکر کردم.»
پزشکیان افزود سیاست جمهوری اسلامی «گسترش همکاری با کشورهای مسلمان و همسایه در همه زمینهها» است.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد شاخهای محرمانه در موساد برای عملیات نفوذ و بیثباتسازی حکومت ایران ایجاد شده است.
به نوشته اسرائیل هیوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال ۲۰۲۱ و پس از آغاز ریاست داوید بارنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بود، اما بهتدریج به بخشی از راهبرد گستردهتر موساد برای «تغییر رژیم» تبدیل شد.
بر اساس این گزارش، مقامهای موساد معتقدند عملیاتهای اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است.
به گفته رییس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و «کار با ایران تمام نشده، بلکه تازه شروع شده است».
او افزود این واحد اکنون با شدت بیشتری فعالیت میکند و هدف آن «سریعتر کردن روند ساعت شنی پایان حکومت» است.
اسرائیل هیوم به نقل از منابعی که بهتازگی با رییس موساد گفتوگو کردهاند، نوشت او معتقد است اگر دونالد ترامپ از امضای توافقی که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد، خودداری کند و محاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال ۲۰۲۶ سقوط خواهد کرد.
رییس پیشین این شاخه به اسرائیل هیوم گفت موساد در گذشته بیشتر از طریق ترور افراد را حذف میکرد، اما اکنون افشای اطلاعات شرمآور یا آسیبزننده درباره مقامها میتواند آنها را از حلقه قدرت خارج کند؛ روشی که به گفته او «ارزانتر و سادهتر از عملیات ترور» است.
اسرائیل هیوم نوشت موساد در این چارچوب از شبکههای اجتماعی، حسابهای ساختگی و آنچه منابع این نهاد «ماشین سم» میخوانند، برای تضعیف تصویر حکومت ایران و کاهش ترس عمومی استفاده کرده است. این شاخه همچنین بر افکار عمومی ایران و شکاف میان مردم و حکومت تمرکز دارد.
شبکه کان اسرائیل گزارش داد تلاشهای عمان و جمهوری اسلامی برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت و دریافت عوارض در تنگه هرمز، باعث خشم آمریکا و کشورهای خلیج فارس شد.
دیپلماتی از یکی از کشورهای میانجی در مذاکرات به کان گفت: «ما تلاش کردیم وضعیت تنگه را به حالت پیشین بازگردانیم.»
بر اساس توافق در حال شکلگیری میان تهران و واشینگتن، قرار است تنگه هرمز بدون محدودیت باز شود.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داده بود عمان باید «مانند دیگران رفتار کند؛ در غیر این صورت، مجبور میشویم آنها را نابود کنیم».