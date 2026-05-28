پلیس لندن اعلام کرد یک مرد ۲۹ ساله با تابعیت عراقی به ظن زیر گرفتن یک مرد ۴۱ ساله ایرانی با خودرو در چهارشنبه ششم خرداد، در منطقه گولدرز گرین بازداشت شد. به گفته پلیس، مرد ایرانی با جراحات تهدیدکننده جان به بیمارستان منتقل شده است.
پلیس لندن اعلام کرد مرد عراقی به ظن «وارد کردن صدمه شدید بدنی، ایجاد جراحت جدی از طریق رانندگی خطرناک و خودداری از ارائه نمونه آزمایش مواد مخدر» بازداشت شده است. به گفته پلیس، او همچنان در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات ادامه دارد.
در بیانیه پلیس آمده است که افسران واحد بررسی تصادفهای جدی پلیس متروپولیتن هدایت تحقیقات را بر عهده دارند و این حادثه تروریستی تلقی نمیشود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم خرداد یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد. اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا به آنچه یک مقام واشینگتن «عملیات پهپادی ایران» در نزدیکی تنگه هرمز خواند، انجام شد.
این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گزارشها را درباره نزدیک بودن توافقی با تهران رد کرد.
تشدید دوباره درگیریها، نگرانیها را درباره آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن - که از ۱۹ فروردین برقرار شده - افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است.
همزمان، قیمت نفت نیز دوباره جهش کرد.
حمله آمریکا به پهپادهای ایرانی
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت ارتش آمریکا چهار پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و یک ایستگاه کنترل زمینی در بندرعباس را هدف قرار داده است. مرکزی که به گفته او در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد قرار داشت.
این مقام گفت: «این اقدامها حسابشده، کاملا دفاعی و با هدف حفظ آتشبس انجام شدند.»
خبرگزاری تسنیم به نقل از سپاه پاسداران گزارش داد جمهوری اسلامی در پاسخ به آنچه «حمله بامداد آمریکا در نزدیکی فرودگاه بندرعباس» توصیف شد، یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله متوجه پایگاهی بوده که عملیات علیه ایستگاه کنترل پهپادی در نزدیکی بندرعباس از آن انجام شده بود، اما نام این پایگاه را اعلام نکرد.
هشدار در کویت و شمال اسرائیل
کویت که میزبان یکی از پایگاههای بزرگ آمریکا در منطقه است، اعلام کرد در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است، اما توضیح نداد این حملات از کجا انجام شدهاند.
اسرائیل نیز از فعال شدن آژیرهای هشدار در شمال این کشور در پی «فعالیت هوایی دشمن» خبر داد.
در واکنش به تشدید تنشها، قیمت نفت که چهارشنبه حدود پنج درصد کاهش یافته بود، دوباره افزایش یافت.
بهای نفت خام آمریکا بیش از سه درصد رشد کرد، بازار سهام افت کرد و ارزش دلار بالا رفت.
ترامپ: هیچ کشوری کنترل تنگه هرمز را در دست نمیگیرد
جنگی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد، تاکنون باعث جهش شدید قیمت جهانی انرژی شده است.
ترامپ بارها گفته پایان جنگ نزدیک است، اما ششم خرداد در نشست کابینه خود اعلام کرد هنوز از روند مذاکرات با ایران راضی نیست و آمریکا در حال بررسی کاهش تحریمها علیه تهران نیست.
او همچنین گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی را رد کرد. گزارشی که در آن گفته شده است تهران به پیشنویس غیررسمی توافقی دست یافته که بر اساس آن، کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز ظرف یک ماه به سطح پیش از جنگ بازمیگردد و ایران و عمان بهطور مشترک مدیریت تردد را بر عهده میگیرند.
ترامپ گفت هیچ کشوری کنترل این آبراه را در اختیار نخواهد داشت و در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه مسقط تاکید کرد: «هیچکس قرار نیست کنترل تنگه را در دست بگیرد. این آبهای بینالمللی است و عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور میشویم آنها را نابود کنیم.»
کاخ سفید و سفارت عمان در واشینگتن به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
اختلافها بر سر تحریمها، برنامه هستهای و تنگه هرمز
علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت تهران خواهان آزادسازی همه داراییهای بلوکهشده ایران از سوی آمریکاست.
او به تسنیم گفت: «آزادسازی کامل و بدون قید و شرط داراییهای ایران، حق قانونی ملت ایران است.»
تحریمها، برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز - که پیش از جنگ حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور میکرد - همچنان مهمترین نقاط اختلاف در مذاکرات برای پایان جنگ هستند.
رویترز نوشت این آبراه بر اساس قوانین بینالمللی، مشمول حق عبور آزاد کشتیهای خارجی است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز «سازمان مدیریت تنگه هرمز» - نهادی ایرانی که برای مدیریت عبور و مرور در این تنگه ایجاد شده - را به فهرست تحریمهای مرتبط با تهدید امنیت ملی آمریکا اضافه کرد.
اختلاف بر سر پرونده هستهای
صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد پیشنویس توافق با واشینگتن شامل خروج نیروهای آمریکایی از مناطق نزدیک به ایران است؛ هرچند مساله حضور نظامی آمریکا در منطقه همچنان نیازمند مذاکره بیشتر توصیف شد.
کاخ سفید این گزارش را «کاملا ساختگی» خواند و تهران نیز به آن واکنش رسمی نشان نداد.
گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی درباره پیشنویس توافق، اشارهای به برنامه هستهای تهران نداشت. برنامهای که آمریکا خواهان برچیدن آن است.
منابع ایرانی به رویترز گفتهاند مذاکرات درباره پرونده هستهای قرار است در مرحله دوم گفتوگوها انجام شود. موضوعی که ممکن است برای برخی از نزدیکترین حامیان ترامپ، قابل قبول نباشد.
جمهوری اسلامی میگوید برنامه هستهایاش صرفا اهداف صلحآمیز دارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست کابینه دولت ترامپ گفت: «اصل ماجرا این است که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح پنجشنبه هفت خرداد در شبکه ایکس اعلام کرد سه ماه پس از قطع دسترسی کاربران در ایران به اینترنت جهانی، اگرچه اتصال تا حد زیادی بازگشته، دادهها نشان میدهد کاربران همچنان با فیلترینگ سنگین روبهرو هستند.
این نهاد ناظر اینترنت افزود وضعیت کنونی مشابه دورهای است که میان اعتراضات دیماه و آغاز جنگ برقرار بود.
مقامهای آمریکایی گفتند جمهوری اسلامی چهار پهپاد انتحاری را به سمت کشتیهای آمریکایی و تجاری شلیک کرد، اما جنگندههای آمریکا آنها را سرنگون کردند.
به گفته این مقامها، جنگندههای اف-۱۸ آمریکا همچنین پیش از پرواز پنجمین پهپاد، واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندرعباس منهدم کردند.
ارتش لبنان، پنجشنبه هفت خرداد در حساب رسمی خود در ایکس اعلام کرد یک سرباز این کشور هنگام حرکت در جاده زفتا-دیرالزهرانی در منطقه نبطیه در جنوب لبنان، در حمله هوایی اسرائیل کشته شد.
ارتش لبنان چهارشنبه نیز اعلام کرده بود یک سرباز در حملهای در جاده کفردون-الخردلی در همین منطقه کشته شده است.
سهشنبه نیز لبنان از کشته شدن یک سرباز در حمله اسرائیل در منطقه بقاع غربی خبر داده بود.
شهاب خورشید، ۲۲ ساله و دانشجوی رشته معماری، شامگاه ۱۹ دیماه حوالی ساعت ۲۲ در جریان اعتراضات میدان کاج سعادتآباد تهران هدف شلیک گلوله ماموران امنیتی قرار گرفت و در همان محل جان باخت. نهادهای امنیتی به خانواده او اجازه دفنش را در مزاری که مدنظرشان بود، ندادند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، گلوله از پشت کتف به او اصابت کرد و دو گلوله جنگی قلب و ریههایش را هدف قرار داد.
شهاب در محل حادثه جان باخت و پیکرش روز بعد در کهریزک به خانواده تحویل داده شد.
به گفته دوستانش، این جوان پیش از پیوستن به تجمعات گفته بود: «مگر خون من از دیگران رنگینتر است که در خانه بمانم؟ یا همهچیز تغییر میکند، یا من هم میمیرم.»
شهاب خورشید فرزند دوم خانواده و اصالتا اهل اهواز بود. او از بدو تولد با بیماری دیابت درگیر بود و انسولین مصرف میکرد.
بستگانش از او بهعنوان جوانی شجاع، شاد، خوشخنده، مهربان و پرانرژی یاد میکنند.
پیکر شهاب در قطعه ۲۱۱، ردیف ۲۳، شماره ۱۱ بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، به خانواده او اجازه داده نشد مزاری جداگانه برایش در نظر بگیرند و او در قبر سهطبقه خانوادگی و در طبقه بالایی متعلق به پدربزرگش دفن شد.