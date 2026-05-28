این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گزارش‌ها را درباره نزدیک بودن توافقی با تهران رد کرد.

تشدید دوباره درگیری‌ها، نگرانی‌ها را درباره آتش‌بس شکننده میان تهران و واشینگتن - که از ۱۹ فروردین برقرار شده - افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است .

هم‌زمان، قیمت نفت نیز دوباره جهش کرد.

حمله آمریکا به پهپادهای ایرانی

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت ارتش آمریکا چهار پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و یک ایستگاه کنترل زمینی در بندرعباس را هدف قرار داده است. مرکزی که به گفته او در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد قرار داشت.

این مقام گفت: «این اقدام‌ها حساب‌شده، کاملا دفاعی و با هدف حفظ آتش‌بس انجام شدند.»

خبرگزاری تسنیم به نقل از سپاه پاسداران گزارش داد جمهوری اسلامی در پاسخ به آن‌چه «حمله بامداد آمریکا در نزدیکی فرودگاه بندرعباس» توصیف شد، یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله متوجه پایگاهی بوده که عملیات علیه ایستگاه کنترل پهپادی در نزدیکی بندرعباس از آن انجام شده بود، اما نام این پایگاه را اعلام نکرد.

هشدار در کویت و شمال اسرائیل

کویت که میزبان یکی از پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه است، اعلام کرد در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است، اما توضیح نداد این حملات از کجا انجام شده‌اند.

اسرائیل نیز از فعال شدن آژیرهای هشدار در شمال این کشور در پی «فعالیت هوایی دشمن» خبر داد.

در واکنش به تشدید تنش‌ها، قیمت نفت که چهارشنبه حدود پنج درصد کاهش یافته بود، دوباره افزایش یافت.

بهای نفت خام آمریکا بیش از سه درصد رشد کرد، بازار سهام افت کرد و ارزش دلار بالا رفت.

ترامپ: هیچ کشوری کنترل تنگه هرمز را در دست نمی‌گیرد

جنگی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد، تاکنون باعث جهش شدید قیمت جهانی انرژی شده است.

ترامپ بارها گفته پایان جنگ نزدیک است، اما ششم خرداد در نشست کابینه خود اعلام کرد هنوز از روند مذاکرات با ایران راضی نیست و آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه تهران نیست.

او همچنین گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی را رد کرد. گزارشی که در آن گفته شده است تهران به پیش‌نویس غیررسمی توافقی دست یافته که بر اساس آن، کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز ظرف یک ماه به سطح پیش از جنگ بازمی‌گردد و ایران و عمان به‌طور مشترک مدیریت تردد را بر عهده می‌گیرند.

ترامپ گفت هیچ کشوری کنترل این آبراه را در اختیار نخواهد داشت و در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه مسقط تاکید کرد: «هیچ‌کس قرار نیست کنترل تنگه را در دست بگیرد. این آب‌های بین‌المللی است و عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور می‌شویم آن‌ها را نابود کنیم.»

کاخ سفید و سفارت عمان در واشینگتن به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.

اختلاف‌ها بر سر تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز

علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت تهران خواهان آزادسازی همه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از سوی آمریکاست.

او به تسنیم گفت: «آزادسازی کامل و بدون قید و شرط دارایی‌های ایران، حق قانونی ملت ایران است.»

تحریم‌ها، برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز - که پیش از جنگ حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کرد - همچنان مهم‌ترین نقاط اختلاف در مذاکرات برای پایان جنگ هستند.

رویترز نوشت این آبراه بر اساس قوانین بین‌المللی، مشمول حق عبور آزاد کشتی‌های خارجی است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز «سازمان مدیریت تنگه هرمز» - نهادی ایرانی که برای مدیریت عبور و مرور در این تنگه ایجاد شده - را به فهرست تحریم‌های مرتبط با تهدید امنیت ملی آمریکا اضافه کرد.

اختلاف بر سر پرونده هسته‌ای

صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد پیش‌نویس توافق با واشینگتن شامل خروج نیروهای آمریکایی از مناطق نزدیک به ایران است؛ هرچند مساله حضور نظامی آمریکا در منطقه همچنان نیازمند مذاکره بیشتر توصیف شد.

کاخ سفید این گزارش را «کاملا ساختگی» خواند و تهران نیز به آن واکنش رسمی نشان نداد.

گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی درباره پیش‌نویس توافق، اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای تهران نداشت. برنامه‌ای که آمریکا خواهان برچیدن آن است.

منابع ایرانی به رویترز گفته‌اند مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای قرار است در مرحله دوم گفت‌وگوها انجام شود. موضوعی که ممکن است برای برخی از نزدیک‌ترین حامیان ترامپ، قابل قبول نباشد.

جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفا اهداف صلح‌آمیز دارد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست کابینه دولت ترامپ گفت: «اصل ماجرا این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»