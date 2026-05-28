خبرگزاری سپاه: جمهوری اسلامی مانع از عبور ۴ شناور از تنگه هرمز شد
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «منابع نظامی» گزارش داد درپی درگیریهای بامداد پنجشنبه در بندرعباس، چهار شناور که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، با شلیک اخطار نیروی دریایی جمهوری اسلامی مجبور به توقف و بازگشت شدند.
در پی شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس، مقامهای آمریکایی اعلام کردند ارتش این کشور چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد را هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از روند مذاکرات تهران و واشینگتن ابراز نارضایتی کرد و هشدار داد اگر گفتوگوها به یک «توافق عالی» منجر نشود، «شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم».
رسانه ارمنیوز به نقل از منابع نظامی آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال حرکت به سوی گسترش استقرار موشکهای رهگیر در خاورمیانه است تا مانع از تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه شود و تواناییهای تهران را برای انجام حملات تضعیف کند.
دفتر دادستانی آمریکا در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد مردی به نام جاناتان لودهولت، ۳۷ ساله از استاتنآیلند، به دلیل نقش داشتن در طرحی به دستور جمهوری اسلامی برای کشتن مسیح علینژاد در سال ۲۰۲۴ در بروکلین، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
جیمز بارنکل، رییس دفتر افبیآی در نیویورک، در بیانیهای گفت لودهولت از سوی حکومت ایران مامور شده بود علینژاد را زیر نظر بگیرد و در نهایت او را بکشد، اما افبیآی پیش از اجرای این نقشه او را بازداشت کرد.
جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، گفت جمهوری اسلامی «تلاش کرد علینژاد را به دلیل تلاشهایش برای ایستادگی در برابر حکومت ایران و افشای رفتار تبعیضآمیز با زنان، فساد و نقض حقوق بشر ساکت کند.»
مسیح علینژاد سال گذشته نیز در دادگاه دو مردی که به طراحی نقشه ربودن او از خانهاش در بروکلین و کشتن او در سال ۲۰۲۲ متهم شده بودند، شهادت داد. یک دادستان گفت جمهوری اسلامی برای کشتن علینژاد ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرده بود. این دو متهم که هر دو اهل جمهوری آذربایجان بودند، مجرم شناخته شدند و به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.
سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله بامداد پنجشنبه آمریکا به اطراف فرودگاه بندرعباس، یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است؛ همزمان ارتش کویت نیز از رهگیری حملات موشکی و پهپادی «خصمانه» خبر داد، بدون آنکه عامل این حملات را معرفی کند.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد «به دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتابههای هوایی»، پایگاه هوایی آمریکا که «مبدا تجاوز» بوده، ساعت ۴:۵۰ بامداد [به وقت محلی] هدف قرار گرفته است.
سپاه در این بیانیه تاکید کرد این حمله «اخطاری جدی» به آمریکا بوده و «تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند». در ادامه این اطلاعیه آمده است: «در صورت تکرار، پاسخ ما قاطعتر خواهد بود و مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.»
در بیانیه سپاه اشارهای به محل دقیق پایگاه هدف قرار گرفته نشده است، اما ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی «خصمانه» هستند.
ارتش کویت در بیانیه خود اعلام کرده بود صداهای انفجار شنیدهشده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام این اهداف توسط سامانههای پدافندی بوده است. مقامهای کویتی جزئیات بیشتری درباره منشا حملات یا میزان خسارت احتمالی منتشر نکرده بودند.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که بامداد پنجشنبه هفتم خرداد گزارشهایی از شنیده شدن چند انفجار در شرق بندرعباس و فعال شدن پدافند هوایی در این شهر منتشر شد. مقامهای آمریکایی بعدا اعلام کردند ارتش ایالات متحده در عملیاتی که آن را «دفاعی» توصیف کردند، چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون و یک سایت نظامی مرتبط با کنترل و پرتاب پهپادها در بندرعباس را هدف قرار داده است.
آمریکا تاکید کرده بود این عملیات در واکنش به تهدید علیه نیروهای آمریکایی و تردد تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.
در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، به نقل از یک منبع نظامی نامشخص اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی پس از آنکه سپاه پاسداران با یک «نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت» مقابله کرد، مناطقی در اطراف بندرعباس را هدف قرار دادهاند.
ساعاتی بعد، شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از «یک مقام آگاه نظامی» خبر داد که «ساعت ۳۵ دقیقه بامداد امروز، ۴ فروند شناور بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی تنگه هرمز، قصد عبور از تنگه و ورود به خلیج فارس را داشتند، به آنها اخطار داده شد، به دنبال بی اعتنایی، شلیک اخطار به سمت آنان صورت گرفت و آنها را وادار به بازگشت کرد.»
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با سیبیاس این عملیات را «دفاعی» توصیف کرده و گفته بود حمله علیه یک سایت نظامی انجام شده که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و مسیرهای تجاری در تنگه هرمز بوده است. او در عین حال تاکید کرد آتشبس میان حکومت ایران و آمریکا همچنان برقرار است.