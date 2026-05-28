ارتش اسرائیل، ظهر پنج‌شنبه هفت خرداد اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۳۵ موضع حزب‌الله را در مناطق صور، بقاع و جنوب لبنان هدف قرار داده است.

بر اساس این اطلاعیه، حدود ۱۰ محل پرتاب راکت که حزب‌الله از آن‌ها برای شلیک به سوی نیروهای ارتش اسرائیل و غیرنظامیان اسرائیلی استفاده می‌کرد، در بقاع و جنوب لبنان هدف قرار گرفت.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یک اردوگاه آموزشی حزب‌الله در بریتال، در منطقه بقاع، هدف حمله قرار گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، ارتش اسرائیل شب گذشته حدود ۱۵ زیرساخت نظامی در صور را که به گفته این ارتش برای پیشبرد حملات حزب‌الله استفاده می‌شد، هدف قرار داد.

نیروی هوایی اسرائیل همچنین یک گروه از نیروهای حزب‌الله را هنگام خروج از محل پرتاب راکت هدف قرار داد.