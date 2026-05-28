مقام صنفی: ایرلاینها و هتلها ۵۰۰ میلیارد تومان پول مردم را پس ندادهاند
حرمتالله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، اعلام کرد خسارت واردشده به صنعت گردشگری در پی جنگ اخیر از ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
او با اشاره به زیان گسترده دفاتر خدمات مسافرتی گفت حدود ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد شده است.
رفیعی افزود: «در خوشبینانهترین حالت، حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان از پول مردم بابت کنسل شدن پرواز و هزینههای اقامت در اختیار ایرلاینها، مراکز اقامتی و صاحبان قدرت باقی مانده است.»
او افزود: «تاکنون متولیان ایرلاینها و برخی مراکز اقامتی برای بازگشت هزینههای پرواز و هتلهای کنسلشده به مردم اقدامی نکردهاند.»