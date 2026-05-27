در پی دسترسی به اینترنت در سراسر ایران پس از نزدیک به سه ماه قطعی و خاموشی دیجیتال، بسیاری از کاربران به ایران‌اینترنشنال گفتند این اتفاق بیشتر از آنکه به آنان احساس آرامش بدهد، شبیه دستیابی دیرهنگام به یک حق اولیه پس از هفته‌ها آسیب به زندگی روزمره و معیشت مردم بوده است.

تایمز اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از پایان جلسه کابینه امنیتی این کشور، به‌صورت تلفنی با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت‌وگو کرد.

این گفت‌وگو در شرایطی انجام شد که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله بالا گرفته و بر اساس برخی گزارش‌ها، کاخ سفید به‌منظور عدم بروز اختلال در مذاکرات با تهران، اسرائیل را از حمله به بیروت منع کرده است.

روزنامه نیویورک‌ تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد حملات نظامی آمریکا به هدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از آن انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعه‌ای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که به‌طور «بالقوه تهدیدآمیز» بود.

