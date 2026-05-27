خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از بررسی‌های خبرنگار خود نوشت پس از سفر محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی به قطر، پیشرفت‌هایی درباره آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده جمهوری اسلامی حاصل شده، اما برخی جزئیات هنوز نهایی نشده است.

تسنیم گزارش داد با وجود پیشرفت کلی در دو تا سه روز اخیر، همچنان اختلاف‌هایی بر سر برخی بندها، کلمات و عبارات وجود دارد و روند رد و بدل پیام‌ها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در صورت نهایی‌شدن تفاهم‌نامه، سازوکار اعلام آن باید به‌صورت مشترک و با تفاهم انجام شود و هرگونه اعلام یک‌جانبه از سوی آمریکا «کاملا نادقیق» خواهد بود.

تسنیم نوشت اعلام پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده جمهوری اسلامی (از مجموع ۲۴ میلیارد دلار)،، آغاز رفع محاصره دریایی و آغاز بازگشایی تنگه هرمز، بخشی از گام‌های نخست تفاهم احتمالی خواهد بود.

این گزارش افزود پس از گام اول، یک دوره ۶۰ روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در نظر گرفته می‌شود و جمهوری اسلامی در گام نخست هیچ تعهدی درباره مواد غنی‌شده، تعلیق فعالیت‌ها یا موارد مشابه نداده است.

به نوشته تسنیم، تحریم‌هایی که مانع فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات جمهوری اسلامی شده‌اند نیز باید در طول مذاکرات تعلیق شوند.

تسنیم همچنین گزارش داد بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی طی ۳۰ روز انجام خواهد شد و جمهوری اسلامی اعلام کرده تنگه هرمز می‌تواند طی این مدت از نظر تعداد کشتی‌های عبوری به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.

بر اساس این گزارش، پس از مذاکرات اسلام‌آباد هیچ مذاکره مستقیمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام نشده و روند رد و بدل پیام‌ها از طریق میانجی‌ها دنبال شده است. تسنیم همچنین نوشت تفاهم‌نامه احتمالی، در صورت نهایی شدن، احتمالا ۱۴ بند خواهد داشت.