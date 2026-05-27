مقام ارشد سپاه پاسداران: آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز شکست خورد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت: «آمریکاییها در بازگشایی تنگه هرمز شکست راهبردی خوردند.»
او ادامه داد: «آنها مدعی بودند که میتوانند تنگه هرمز را باز کنند، اما پس از انسداد این شاهراه، با تمام توانشان هم نتوانستند کاری از پیش ببرند.»
اکبرزاده با تکرار لفاظیهای تهدیدآمیز مقامهای حکومت افزود: «نیروهای مسلح با خشاب پر در کمیناند. شک نکنید که از چابهار تا ماهشهر را برای متجاوزان به قبرستان تبدیل خواهیم کرد.»