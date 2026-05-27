سی‌بی‌اس به نقل از آسوشیتدپرس گزارش داد قیمت نفت چهارشنبه با افزایش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز کاهش یافت؛ هم‌زمان آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی برای کاهش تنش در جنگی که به نوشته این گزارش ۸۹ روز پیش از سوی آمریکا و اسرائیل آغاز شده، نزدیک شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نفت برنت دریای شمال، شاخص بین‌المللی نفت، موقتا پنج درصد کاهش یافت و به ۹۴ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید، سپس اندکی افزایش یافت و حدود ۹۵ دلار معامله شد.

نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز اوایل چهارشنبه نزدیک به شش درصد سقوط کرد و به ۸۹ دلار در هر بشکه رسید.