پوتیاس اعلام کرد هنوز درباره تیم بعدی‌اش تصمیم نگرفته و پس از ۱۴ سال پرافتخار، تابستان امسال بارسلونا را ترک خواهد کرد. ستاره ۳۲ ساله اسپانیایی در مراسم خداحافظی‌اش در نوکمپ گفت: «فوتبالم ادامه دارد، اما بهترین بخش دوران حرفه‌ای من حالا تمام شده است.»

برنده دو توپ طلای فوتبال زنان تاکید کرد هیچ تجربه‌ای با دوران حضورش در بارسا قابل مقایسه نیست: «هم‌تیمی‌ها، هواداران و این باشگاه همیشه خاص‌ترین بخش زندگی حرفه‌ای من خواهند بود.»

پوتیاس چهارشنبه آخرین بازی‌اش را برای بارسلونا انجام می‌دهد. او در این ۱۴ سال ۳۸ جام از جمله ۱۰ قهرمانی لیگ اسپانیا و چهار لیگ قهرمانان اروپا کسب کرد و با بیش از ۵۰۰ بازی و ۲۳۲ گل، به یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های تاریخ باشگاه تبدیل شد.

در هفته‌های اخیر نام باشگاه‌هایی مثل لندن سیتی لایونس، پاری‌سن‌ژرمن و چند تیم از لیگ زنان آمریکا به‌عنوان مقصد احتمالی او مطرح شده، اما خود پوتیاس می‌گوید در تابستان پیش رو درباره آینده‌اش تصمیم می‌گیرد.