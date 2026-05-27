میثم ظهوریان، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره خلاصه محورهای تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن، در شبکه ایکس نوشت که در این تفاهم‌نامه، رفع محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز و خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و باز شدن تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز از سوی جمهوری اسلامی، در نظر گرفته شده است.

ظهوریان نوشت که وعده برنامه بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی در صورت امضای توافق نهایی و خاتمه تحریم‌های اولیه و ثانویه در یک برنامه زمانی در صورت توافق نهایی در بندهای این تفاهم‌نامه قرار دارد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت که عدم ساخت سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی و ایجاد یک ساختار رضایت‌بخش طرفین در مورد سرنوشت ذخایر اورانیوم و غنی‌سازی و تمام موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران در توافق نهایی، در تفاهم‌نامه مورد اشاره گنجانده شده است.

100 %

فریز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در برابر عدم افزایش تحریم‌ها از سوی آمریکا در طول دوره مذاکرات، بند دیگری از موارد مورد اشاره این نماینده مجلس است.

ظهوریان نوشت که «معافیت فروش نفت و پتروشیمی ایران و خدمات مرتبط با آن» و «آزادی وجوه مسدود شده ایران به تدریج از سوی آمریکا در صورت پیشرفت مذاکرات»، دو بند دیگری است که در این تفاهم‌نامه قرار دارد.

این نماینده مجلس افزود «اعلام خاتمه جنگ از جمله در لبنان و عدم استفاده از زور علیه یکدیگر و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر»، دو بند دیگر این تفاهم‌نامه است.