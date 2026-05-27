ارتش اسرائیل به ساکنان شهر صور و مناطق اطراف آن دستور تخلیه داد
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، با انتشار پیامی فوری از ساکنان شهر صور و اردوگاهها و محلههای اطراف آن در جنوب لبنان خواست فورا خانههای خود را ترک کرده و به شمال رود الزهرانی منتقل شوند.
او در این پیام، حزبالله را به نقض توافق آتشبس و حمله به خاک اسرائیل متهم کرد و گفت ارتش اسرائیل ناچار است «با قدرت» علیه این گروه اقدام کند و قصد آسیب رساندن به غیرنظامیان را ندارد.
در این هشدار از ساکنان مناطق شبریحا، حمادیه، جل البحر، زقوق المفدی، البص، المعشوق، برج الشمالی، نبعا، الحوش، رشیدیه و عین بعال خواسته شده منطقه را ترک کنند.
ارتش اسرائیل همچنین هشدار داد هر ساختمانی که حزبالله از آن برای اهداف نظامی استفاده کند، ممکن است هدف حمله قرار گیرد و هرگونه تردد در جنوب رود الزهرانی میتواند جان افراد را به خطر بیندازد.